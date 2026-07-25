×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
MLS
MLS

Messi queda exento del 'All-Star' de la MLS por la disputa del Mundial

El 'All-Star', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la LigaMX

    Expandir imagen
    Messi queda exento del All-Star de la MLS por la disputa del Mundial
    Lionel Messi (AFP)

    La MLS anunció este sábado que los argentinos Lionel Messi y Rodrigo De Paul, ambos del Inter Miami, quedan exentos del 'All-Star' de la próxima semana después de haber disputado el Mundial hasta sus últimas instancias.

    El 'All-Star', que enfrenta a los mejores jugadores de la MLS y de la LigaMX, se disputará el próximo miércoles en Charlotte (Carolina del Norte).

    Antecedentes y sanciones

    Messi -junto a su entonces compañero Jordi Alba- fue sancionado el año pasado con un partido de suspensión por saltarse el 'All-Star' en un culebrón que enfrentó a la liga con el club. Ambos venían de disputar el Mundial de Clubes de la FIFA con el Inter Miami.

    • En su comunicado, La MLS explicó que, antes de iniciar la presente temporada, se acordó que los jugadores que terminasen su participación en el Mundial podían negociar con sus clubes el descanso y el calendario adecuados para su reincorporación.

    Situación actual

    Tanto Messi como De Paul viajaron a Argentina al concluir la Copa del Mundo y este sábado se perderán su segundo partido con el Inter Miami en la MLS, contra el Montreal. El club no ha informado cuándo espera que se reincorporen.

    RELACIONADAS

    "En consonancia con ese acuerdo, Rodrigo De Paul y Lionel Messi quedarán exentos de participar en el MLS 'All-Star' Game 2026", informó la MLS. EFE

    at/hbr

    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 