El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre del astro argentino

Composición gráfica de Lionel Messi y su padre, Jorge Messi. ( EFE )

Figuras e instituciones del fútbol despidieron a Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, tras conocerse su fallecimiento a los 68 años durante las primeras horas del sábado en la ciudad de Rosario (provincia de Santa Fe) por las derivaciones de una larga enfermedad.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, publicó en sus redes sociales una carta en la que homenajeó al padre del capitán y máximo goleador de la selección argentina.

"Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental".

"Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás", agregó Tapia.

El directivo de AFA destacó que el progenitor de Lionel Messi "hizo todo bien" y que "su legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino".

La AFA determinó que se realice un minuto de silencio en todos los partidos a celebrarse en todas las categorías profesionales y la utilización de un brazalete negro por parte del árbitros, jugadores y cuerpos técnicos.

La cuenta oficial de la selección argentina publicó una foto del jugador junto al siguiente mensaje: "Mucha fuerza, Leo Messi y familia. Estamos con ustedes en este difícil momento. Les enviamos nuestro más sentido abrazo".

La Conmebol utilizó su cuenta de X para compadecerse de la familia Messi: "Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz".

El club Newell's Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: "Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini".

"Gracias por enseñarle a amar estos colores", agregaron desde 'La Lepra', club del que los Messi son fanáticos.

La institución rojinegra también izó banderas a media asta este sábado en su predio de entrenamiento para homenajearlo.

El expresidente Juan Gaspart del club Barcelona de España, del que el jugador argentino fue canterano y máxima estrella, concedió una entrevista en Radio Con Vos de Argentina, en la que dijo que Jorge Messi fue su "amigo": "No concibo a 'Leo' Messi sin su padre y por tanto es una pérdida importante".

"Jorge puso en medio el pensamiento familiar por encima del pensamiento deportivo. Todos los argentinos tienen que tener un recuerdo muy cariñoso de su persona", agregó Gaspart.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a través de redes sociales a las condolencias por la muerte: "Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP".

Detalles del deceso

El Sanatorio Centro de Rosario, en el que el padre del futbolista estaba ingresado, informó que el fallecimiento ocurrió el sábado a las 02:00 hora local (05.00 GMT).

Hasta el momento la familia Messi no ha emitido una comunicación propia sobre el suceso.

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