Trump defiende a Infantino: "Sería un terrible error reemplazarlo"

En foto del viernes 7 de marzo del 2025, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente de la FIFA Gianni Infantino se dan la mano en la oficina oval de la Casa Blanca. ( ARCHIVO/ AP )

IEl presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha salido en defensa del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y advirtió de que sería "un terrible error reemplazarlo", en plena crisis interna del organismo y con su dirigente fuertemente cuestionado.

"FIFA cometería un terrible error si, por cualquier motivo, siquiera considerara reemplazar al presidente Gianni Infantino", afirmó Trump en un mensaje publicado en su red social Truth Social, en el que calificó de "fantástico" al dirigente y destacó su papel al frente del Mundial de 2026, celebrado en Estados Unidos, Canadá y México.

Se trata de la primera vez que Trump respalda públicamente a Infantino desde que tuviese que retirar su propuesta para crear FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto para comercializar una participación de los derechos del Mundial, que provocó una fuerte contestación interna.

"Acaba de presidir el Mundial más exitoso que se haya presentado jamás", añadió Trump, quien aseguró que, si Infantino abandona el cargo, el torneo "nunca volverá a ser tan exitoso o rentable".

Gran polémica

Las palabras de Trump llegan en plena crisis institucional en la FIFA después de que UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la de Norte, Centroamérica y Caribe (Concacaf) cuestionaran abiertamente a Infantino por el proyecto para vender a inversores privados una participación del 20 % de los derechos comerciales del Mundial por unos 4.200 millones de dólares.

Las tres confederaciones acusaron a la FIFA de haber actuado de forma unilateral y reclamaron una revisión independiente del proceso, al considerar que la iniciativa se planteó sin la suficiente transparencia ni consulta a las federaciones miembro. Infantino pidió disculpas después de que el proyecto se hiciera público, aunque la controversia no se ha cerrado.

Además, la crisis se produce a pocos meses del próximo Congreso de la FIFA, previsto para marzo de 2027, en el que Infantino aspira a continuar al frente del organismo. Pese a las críticas de algunas de las principales confederaciones, el dirigente mantiene apoyos dentro de la organización, principalmente en Sudamérica y África, y, por el momento, conserva opciones de optar a un nuevo mandato.

El mensaje de Trump supone un respaldo público a Infantino cuando el presidente de la FIFA afronta uno de los momentos de mayor presión desde que asumió el cargo en 2016. La relación entre ambos se ha estrechado especialmente durante la organización del Mundial de 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México, y que el mandatario estadounidense considera un éxito de su Administración.