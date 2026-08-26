Debut soñado en Chile: Vozinha deja su arco en cero y se gana a la hinchada de Colo-Colo

Vozinha de Colo Colo atrapa un balón durante un calentamiento este miércoles, previo a un partido de la Copa Chile entre Colo Colo y Unión Española en el Estadio Nacional, en Santiago de Chile. ( EFE/ ELVIS GONZÁLEZ )

Tras 24 días de su arribo a Chile, el portero mundialista de Cabo Verde Josimar José Évora Dias 'Vozinha' debutó dejando en cero el arco de Colo Colo en el triunfo por 3-0 de la Copa Chile ante Unión Española llevándose la ovación de la hinchada en el Estadio Nacional.

El futbolista, de 40 años, ya había sido suplente en su primera convocatoria que ocurrió en el superclásico del pasado domingo ante Universidad de Chile, y que los albos ganaron por 1-2 en este mismo recinto.

Vestido de negro y no de amarillo como en el Mundial, y como es tradición en Colo Colo, porque el privilegio de ese color le tocó al portero de los hispanos, saltó al campo donde completó sus primeros 90 minutos ante la presencia del ídolo albo y ex Real Madrid, Iván Zamorano.

En una noche de invierno con lluvia y frío, el africano se estrenó fuera del estadio Monumental, integrando un equipo de suplentes, frente a los cerca de 20.000 hinchas -niños incluidos-, que acudieron al recinto de 46.000 personas, terminando con la expectativa que se generó desde su llegada el pasado 2 de agosto.

"Muy feliz por mi primer juego, fue una sensación muy buena después de un largo tiempo sin jugar", dijo el meta al finalizar el partido en la transmisión oficial.

El jugador agregó que la espera para su estreno fue "normal, el fútbol es así" y que se debió a que tuvo sin actividad después del Mundial "dos o tres semanas entonces precisaba de un poquito de tiempo para estar listo".

'Vozinha' recibió aliento desde su salida al calentamiento y al ser nombrado por altavoces, y le celebraron todo durante el primer tiempo en el que pasó la mayor parte del tiempo viendo de lejos a sus compañeros al ataque.

Recién a los 11 minutos tocó su primera pelota en el partido, jugó con los pies para sus compañeros de zaga, y la primera vez que lo encararon fue un disparo en extremo desviado.

Llevó aplausos cuando salió de su área para despejar una pelota en la banda, fue hasta el medio para estrechar las manos de dos defensas ante el primer gol marcado por los albos al minuto 22, y cuatro minutos después realizó su primera atajada en un remate sin fuerza de Franco Ratotti.

Colo Colo se fue al descanso con un 2-0 y la única jugada de riesgo para el guardameta caboverdiano fue una caída en su área al intentar quedarse con una pelota que terminó suelta, y frente a reclamos de haber sido chocado por rivales.

A pesar del dominio de los albos, en el segundo tiempo el arquero africano tuvo cuatro paradas dos con rebote, mostró carácter ante una confusión sin consecuencias con el zaguero Iván Román, y pasó un susto sobre el final donde le anticiparon en una pelota con su arco vacío.

Reacción de la fanaticada

La afición colocolina que acudió a ver su estreno reconoció su curiosidad por verlo y en general todos, como el estudiante Matías, de 16 años, dijo a EFE esperaban que "tenga un buen día" bajo el arco.

"Es un buen partido para debutar y adaptarse a nuestro fútbol", comentó a EFE Enrique, un hincha de 52 años.

El debate sobre si debe ser titular o alternar con el juvenil Gabriel Maureira, que viene siendo la primera opción, sigue abierto para algunos hinchas como Edi, quien dijo a EFE que "soy más de la cantera, pero el que lo haga mejor que se quede".

"Hay que darle la oportunidad ahora a Vozinha que tiene más experiencia en el fútbol", opinó Sergio, que fue al partido con su hija.

Los albos, ya clasificados a los octavos de final, se quedaron con el primer lugar del Grupo C de la Copa Chile y enfrentarán a Audax Italiano, mientras que en la liga chilena son líderes con 49 puntos y trece de ventaja sobre el escolta U de Chile, a 10 fechas para el final.