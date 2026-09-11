VIDEO | El prodigio argentino Franco Mastantuono logra un 'hat-trick' en victoria de la Fiorentina

Franco Mastantuono, de la Fiorentina, celebra tras marcar un gol durante el partido de la Serie A italiana entre el Venezia FC y la ACF Fiorentina en el estadio Pierluigi Penzo de Venecia, Italia, el 11 de septiembre de 2026. ( EFE/EPA/MATTIA RADONI )

El Fiorentina logró este viernes su primera victoria de la temporada en la Serie A al imponerse por 2-4 al Venezia, gracias a un ´hat-trick´ del argentino Franco Mastantuono y otro tanto de su compatriota Matteo Pellegrino.

El Venezia se adelantó en el marcador, pero el Fiorentina reaccionó y consiguió darle la vuelta al encuentro antes del descanso con la aparición de Mastantuono, que marcó dos goles en apenas un minuto.

El argentino, cedido por el Real Madrid, fue la gran figura del encuentro en el estreno de Paolo Vanoli en su regreso al banquillo del Fiorentina.

⚠️ DOBLETE de Franco Mastantuono para la remontada de la Fiorentina en tan solo MEDIA HORApic.twitter.com/xtvLnJnJGX https://t.co/UW3w8Gk0s8 — ELNINE (@ElNineES) September 11, 2026

Su compatriota Matteo Pellegrino, que llegó a Florencia este mercado estival procedente del Parma, se sumó a la fiesta en el minuto 66 para ampliar la ventaja del conjunto ´viola´.

Mastantuono volvió a aparecer en el tramo final, en el minuto 84, para completar su triplete y poner el 1-4 en el marcador.

Tercer gol de Franco Mastantuono que cierra su hat trick para el 4-1 de la Fiorentina pic.twitter.com/xw5M9vLP8Q — Pato Canulli (@PatoCanulli) September 11, 2026

El Venezia recortó distancias dos minutos después por medio de Antoine Hainaut, aunque no pudo evitar la derrota.

La victoria permite al conjunto de Florencia sumar sus primeros tres puntos del campeonato después de encadenar tres derrotas en las tres primeras jornadas ante Roma, Frosinone y Torino.

Vanoli regresó al Fiorentina esta semana tras la destitución de Fabio Grosso.

El técnico italiano ya había dirigido al equipo la pasada campaña, cuando logró sacarlo de la última posición y asegurar la permanencia tras un arranque desastroso.

¿Quién es Mastantuono?

Franco es un futbolista profesional argentino, nacido en Azul, provincia de Buenos Aires, el 14 de agosto de 2007. Formado en las categorías inferiores de River Plate. Portales especializados en fútbol como Transfermarkt e Infobae lo catalogaron rápidamente como una de las joyas más brillantes y codiciadas del fútbol sudamericano.

Despunta como un mediocampista ofensivo o extremo derecho zurdo, destacado por los analistas por su prodigiosa pegada de media distancia, facilidad para el uno contra uno y una madurez impropia para su corta edad.

Su meteórica evolución e impacto mediático provocaron que el Real Madrid apostara fuertemente por su fichaje en una transferencia millonaria. Tras dar el salto al fútbol europeo y tener una primera campaña de adaptación en España alternando minutos, el club merengue decidió cederlo a la ACF Fiorentina para la temporada 2026/27 con el fin de garantizar su rodaje en la máxima exigencia.

Su llegada a la Serie A generó grandes expectativas en la prensa italiana, que sigue de cerca la proyección del joven enganche en el Calcio.

A nivel internacional, el talento de Mastantuono no pasó desapercibido para la Asociación del Fútbol Argentino, habiendo quemado etapas de manera precoz bajo la tutela de Pablo Aimar y Javier Mascherano en las juveniles.

Llegó al ser citado por Lionel Scaloni para la Selección Mayor de Argentina, convirtiéndose oficialmente en el debutante más joven en la historia de la Albiceleste al estrenarse en las Eliminatorias Sudamericanas con tan solo 17 años y 296 días.