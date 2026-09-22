RD tendrá su mejor plantel para la Liga de Naciones de la Concacaf

Mariano Díaz, del Deportivo Alavés, controla el balón durante el partido de LaLiga EA Sports entre el Real Racing Club y el Deportivo Alavés en los Campos de Sport de El Sardinero, en Santander (España), el 12 de septiembre de 2026. ( CESAR ORTIZ GONZALEZ / NURPHOTO VÍA AFP )

Dominicana ha ensamblado el que, por la calidad y el momento de varias de sus principales figuras, podría ser el equipo de mayor nivel que jamás se ha presentado en una competencia, cuando este jueves debute ante Nicaragua en Santiago para su primera jornada de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la Liga A.

El propio seleccionador Marcelo Neveleff lo definió así a Diario Libre al hablar del plantel y asegurar que: "De las últimas convocatorias, esta es la mejor. La más completa".

RD recibirá a los centroamericanos en el Estadio Cibao FC a las 8:00 de la noche, por la primera fecha del grupo A, en el que también están Costa Rica, Haití, Trinidad & Tobago y Curazao.

La nómina junta por primera vez a varias de las figuras que Neveleff había intentado aglutinar, entre ellas sobresalen Mariano Díaz (Alavés), Júnior Firpo (Real Betis), Pablo Rosario (Porto), Dorny Romero (máximo goleador de la selección con 26 y delantero del Bolívar de Bolivia), Heinz Mörschel (Vizela de Portugal) y Peter González (Górnik Zabrze de Polonia) entre otros.

Díaz llega especialmente encendido con tres goles para el Alavés que marcha sexto en la primera división de España.

El delantero de 33 años luce rápido y con las capacidades que le permitieron anotar 21 goles con el Olympique Lyon entre 2017 y 2019 cuando fue cedido desde el Real Madrid.

Elenco poderoso

Mientras que Rosario, de acuerdo con data que maneja Neveleff, fue ranqueado como uno de los mejores latinos en Europa esta semana gracias a su juego en el mediocampo.

El centrocampista del Porto ha disputado 573 minutos en siete partidos oficiales esta temporada, con una asistencia, y fue titular en seis de esos encuentros, incluyendo la reciente derrota ante el Manchester City en la Champions League.

Neveleff destacó precisamente su actualidad: "Pablo Rosario salió como el top de esta semana", en referencia a un ranking de jugadores latinoamericanos en Europa que recibió de su analista.

Firpo, lateral izquierdo del Real Betis, acumula dos apariciones y 138 minutos entre LaLiga y Champions, mientras que Romero llega como una de las principales armas ofensivas: con Bolívar registra ocho goles y una asistencia en la Primera División boliviana, además de cuatro tantos en las eliminatorias mundialistas de 2026.

Y ahí aparece el "agradable problema" de Neveleff:el reto de combinar a Romero y Mariano. "Dorny es el goleador histórico de la selección", recordó, mientras explicó que también puede jugar como extremo.

El técnico tendrá variantes, pero también una exigencia inédita: administrar cuatro partidos en apenas diez días. "Es toda una maratón", resumió.