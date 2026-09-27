Países Bajos gana 2-1 en Serbia y logra el primer triunfo de la era Xavi

Países Bajos logró su primer triunfo en la era de Xavi Hernández ( AFP )

Primer triunfo de Países Bajos con su nuevo seleccionador Xavi Hernández: en su segundo partido al frente de la Oranje, el entrenador español vio cómo su equipo vencía 2-1 en su visita a Serbia, este domingo en la segunda jornada del grupo 2 de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mexx Meerdink fue el gran artífice de esta victoria, consiguiendo los dos tantos de Países Bajos, primero anotando de penal en el minuto 30 y luego firmando el tanto del triunfo con la zurda en el 69'.

Entre medias, Serbia había empatado ante su público de Belgrado con una diana de Luka Jovic en el 46'.

Xavi llegó al banquillo de Países Bajos después de la salida de Ronald Koeman tras la decepcionante eliminación ante Marruecos en dieciseisavos de final del Mundial.

Sin equipo desde que abandonó el FC Barcelona en 2024, Xavi se había reencontrado con su labor de técnico el jueves en Ámsterdam, donde su equipo salvó en el descuento final un punto (1-1) contra Alemania.

En ese partido sus jugadores dieron una imagen muy positiva, especialmente en una segunda mitad en la que tuvo grandes ocasiones, entre ellas dos de Meerdink, que debutaba entonces con la absoluta de su país.

En su segundo partido como internacional, el atacante del AZ Alkmaar, de 23 años, se desquitó siendo la figura del partido y anotando por partida doble.

Países Bajos suma 4 puntos en la clasificación del grupo, poniéndose en cabeza a la espera de que Alemania reciba a Grecia (18h45 GMT) en otro duelo de esta segunda jornada.

Los neerlandeses tienen otros dos partidos programados en esta ventana internacional, ambos la próxima semana, donde visitan el jueves a Grecia, antes de recibir a Serbia el domingo de la próxima semana.

Los serbios, que no habían logrado clasificarse para el Mundial, están teniendo un mal inicio en esta Nations League, ya que el jueves habían perdido en su arranque, en casa contra Grecia.

Alineaciones:

Serbia: Vanja Milinkovic-Savic - Kosta Nedeljkovic (Strahinja Erakovic 59), Nemanja Gudelj, Srdjan Babic, Strahinja Pavlovic (Filip Kostic 71), Aleksa Terzic, Andrija Zivkovic (cap) - Aleksandar Stankovic (Nemanja Maksimovic 59), Sasa Lukic, Sergej Milinkovic-Savic (Dusan Tadic 46) - Dejan Joveljic (Luka Jovic 46). DT: Veljko Paunovic

Países Bajos: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries (Jurriën Timber 80), Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk (cap), Micky van de Ven - Ryan Gravenberch (Guus Til 67), Joey Veerman, Tijani Reijnders (Kenneth Taylor 67) - Crysencio Summerville, Mexx Meerdink (Quinten Timber 80), Cody Gakpo (Ruben van Bommel 17). DT: Xavi (ESP)

dr/ag