Haití extiende su dominio ante RD con contundente 4-1 en el duelo de la Liga de Naciones

Wilson Isidor, de Haití, y Jean López, de República Dominicana (14) disputan un balón aéreo en el partido disputado entre ambos equipos correspondiente a la Liga de Nacioines Concacaf. El partido se disputó la noche de este jueves 1 de octubre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez. ( DIARIO LIBRE / NELSON PULIDO )

La selección nacional de Haití goleó 4-1 a su similar de República Dominicana con lo que avanzó a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Haití domina ahora 10-3 a RD en el histórico de sus duelos.

Un doblete ( 51´ y 67´) de la estrella mundialista haitiana Wilson Isidor fue fundamental para que su país ahora comparta la cima del Grupo A con Curaçao que a primera hora superó 1-0 a Trinidad y Tobago.

Ahora Dominicana (2-1), que tuvo su único gol en las piernas de Dorny Romero (55´) buscará mantener la permanencia en la Liga A de la Nations League cuando viaje a Nicaragua el próximo martes.

Ante la mundialista Haití, los dominicanos alinearon con Xavier Valdez en el arco, Luiyi de Luca, Edgar Pujol, Neil Dollenmayer y Junior Firpo en defensa; el capitán Juan Carlos López, Pablo Rosario, Dorny Romero, Heinz Morschel, y Juan Familia en el mediocampo con Mariano Díaz en la delantera.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/c49fc050-a454-4fc7-a5a9-6888c5d78f7c-0eca0661.jpg Dos jugadores se disputan el balón. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/7386770d-b2ba-414f-bf2e-870ca1f31d8d-b4b2ec5c.jpg El jugador del equipo dominicano Dorny Romero. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO) ‹ >

En los primeros 3 minutos, ambos equipos intercambiaron jugadas de ataque sin ningún resultado favorable para ambos lados, que mantenía de pie en muchas ocasiones a los más de 20 mil fanáticos que asistieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez para ver la disputa deportiva de estas dos naciones.

Al minuto 5, Heinz Morschel inquietó el arco haitiano con un disparo cruzado desde la derecha que pasó frente al arco.

Dos minutos más tarde, Ruben Providence quedó mano a mano con Valdez, el arquero dominicano, pero el criollo alcanzó a quedarse con el balón.

La igualdad a cero se rompió cuando el mundialista haitiano Louicius Don Deedson aprovechó un pase en el área de Providence para anotar el 1-0 que desató la locura de los miles de sus compatriotas presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/02/4ed68360-21cd-4cab-9309-84ded903fac9-1280f323.jpg Fanáticos dominicanos y haitianos disfrutan del partido. (DIARIO LIBRE/NELSON PULIDO)

El gol dominicano

Los fanáticos dominicanos gritaron con gran furor cuando el portero quisqueyano al minuto 24 atajó un penal de Isidor.

El delantero criollo del Alavés, Mariano Díaz, ilusionó a los dominicanos en el minuto 30 cuando llevó la pelota hasta el fondo de la red, pero el gol fue invalidado por fuera de juego.

Antes de finalizar el medio tiempo, Dominicana tuvo tres llegadas de peligro, pero la defensa haitiana supo evitar la caída de la valla del arquero Alexander Pierre.

En el reinicio de las acciones, al minuto 51, Valdez alcanzó a manotear un disparo desde la izquierda y la pelota le quedó cómoda para Isidor para marcar el 2-0 de los haitianos.

Cuatro minutos más tarde, Dominicana consiguió el descuento al minuto 55 con un contraataque en el que Dorny Romero quemó las redes.

En el 63´, Díaz desaprovechó una oportunidad de rematar con buena posición al arco visitante, y al otro lado de la cancha en un balón perdido por el costado le quedó cómodo a Isidor quien completó su doblete con un gol al 67´.

El 4-1 quedó plasmado cuando Yassin Fortune (76´) concluyó una maniobra ofensiva haitiana en el área quisqueyana.

Desde días antes del partido la intensidad ya se sentía alrededor del estadio. El agotamiento de las ventas de las boletas así también lo dejó ver al agotarse al menos dos días previo a esta confrontación.

| #EnVideoDL | Miles de fanáticos se aglomeraron este jueves en las puertas de entrada del Estadio Olímpico Félix Sánchez, previo al partido entre República Dominicana y Haití.



La gran cantidad de personas provocó momentos de caos y desorden en los accesos al estadio,... pic.twitter.com/Uiya4q9Dog — Diario Libre (@DiarioLibre) October 2, 2026

Tumulto al inicio

A las 8:00 de la noche, la seguridad del recinto acató la orden de cerrar las puertas, lo que provocó tumultos en los distintos accesos al estadio. En una de las entradas, Diario Libre presenció cómo una multitud se abalanzó sobre las puertas en un intento por ingresar a la fuerza. Muchos lograron entrar tras presionar y superar la seguridad.