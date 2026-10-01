RD y Haití chocan en un duelo con ribetes históricos

En la primera fila, de derecha a izquierda: Mariano Díaz (9); Junior Firpo (3); Pablo Rosario (6); Peter Federico (19) y Edgar Pujol (4). De izquierda a derecha en la fila trasera: Dorny Romero (17); Luiyi de Luca (23); Juan Carlos López (14); Noah Dollenmayer (5); Heinz Mörschel (8) y el arquero Xavier Valdez (1). ( CEDIDA POR FEDOFUTBOL. )

En un partido para el que el Estadio Félix Sánchez tiene todas sus localidades vendidas desde el martes en la noche, la República Dominicana se medirá a Haití en un choque en el que está en juego la clasificación a los cuartos de final del torneo de fútbol de la Liga de Naciones.

Ambos países se encuentran invictos con 2-0 en la Liga A del torneo, y en medio de una gran expectativa, llegan con los planteles de mayor nivel que jamás se presentaron en los 12 encuentros previos.

Por un lado, los quisqueyanos defienden en su tierra una racha de 15 juegos sin perder (con 13 victorias y 2 empates), que se inició con un triunfo sobre Monserrat el 11 de septiembre de 2023.

El artillero tricolor Mariano Díaz (3 goles con el Alavés y 2 con Dominicana en Liga A), se vuelve a ver contra Haití luego de haberle marcado en la única victoria duartiana en 13 partidos.

Jugadores como los centrocampistas Hanz Mörschel ( FC Vizela, 2 goles en Liga A) y Pablo Rosario (Porto, 1 gol) han sido claves en las victorias contra Trinidad y Tobago y Nicaragua. También serán piezas fundamentales del ataque quisqueyano.

Mientras que Haití, que dominó a los trinitenses y a Costa Rica como visitante, viene con siete jugadores que estuvieron en el Mundial 2026, entre ellos Wilson Isidor, quien le convirtió un gol a Marruecos.

Estrategia y emoción

"Esto es un partido de fútbol. Hay que desdramatizar el contexto social o político entre los países. Desde que llegué en 2023, anhelé que jugáramos un partido así, todavía más con el marco de público que tendremos" dijo el técnico dominicano Marcelo Neveleff.

El dirigente criollo sabe de la importancia que tiene salir victoriosos ante Haití por lo que, aunque no lo reveló, baraja el mejor plan que pueda neutralizar la rapidez y efectividad de los haitianos, principalmente en el mediocampo donde no contará con Edison Azcona por expulsión.

El capitán rival, el mundialista Carlens Arcus, (Angers Soo , Francia), dijo que su equipo está muy emocionado y enfocado para darle un triunfo especialmente para "la comunidad haitiana aquí".

La Concacaf Nations League nació en 2017, pero disputó su primer campeonato entre 2019 y 2021.

El propósito fue que los amistosos internacionales se sustituyeran por un formato de liga estructurado (Ligas A, B y C) con ascensos y descensos.

Dominicana estuvo en la Liga B en cuatro temporadas y luego de terminar con 6-0 en 2024-25, ascendió a la Liga A.

Abierto temprano

La Fedofútbol informó que los accesos al Estadio Félix Sánchez estarán abiertos a partir de las 5:00 p.m.

Se aclaró que los menores de 12 años podrán entrar gratis, pero lo deben hacer con un adulto que tenga una boleta.