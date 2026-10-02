José Deschamps califica como "incidentes menores" las situaciones caóticas en el Estadio Olímpico

José Deschamps, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. ( CEDIDA POR FEDOFÚTBOL )

Las decenas de miles de personas (en su inmensa mayoría nacionales haitianos), que acudieron al Estadio Olímpico Félix Sánchez para presenciar el duelo del jueves 1 de octubre entre República Dominicana y Haití desbordaron las previsiones de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofútbol), que reconoció la magnitud de la asistencia, pero calificó como "incidentes menores" los problemas registrados durante el acceso al recinto.

José Deschamps, presidente de Fedofútbol, aseguró en conversación con Diario Libre que la organización había agotado la boletería y que la institución esperaba inicialmente entre 10,000 y 12,000 espectadores.

Sin embargo, la cifra oficial de entradas vendidas ascendió a 23,604. Tanto por los reportes de personas presentes como por las imágenes de televisión del estadio lleno a toda capacidad, se estima que la asistencia rondó por el orden de entre los 25,000 y 30,000 asistentes.

"Esos son incidentes menores, lo que sucedió. El público presente, las expectativas, todo se superó por mucho porque ya nosotros teníamos las boletas vendidas, todo a tope", declaró Deschamps.

Desorden y caos

Desde aproximadamente media hora antes del partido pautado para las ocho de la noche, la jornada estuvo marcada por aglomeraciones en los accesos, retrasos en los controles de seguridad y la caída de la puerta A5 (22), que provocó una estampida de personas que sobrepasaron a los militares que hacían los registros, y entraron de manera salvaje a la instalación.

Deschamps atribuyó parte de las dificultades al proceso de revisión de seguridad.

"La parte de seguridad que teníamos hizo que la gente se desesperara", explicó, al tiempo que sostuvo que finalmente se permitió la entrada de quienes tenían boletos.

El presidente de Fedofútbol también afirmó que la Concacaf supervisó el dispositivo de seguridad y dio su aprobación al operativo. "Ellos son inspectores, ellos vienen a darle seguimiento exhaustivo a la parte de seguridad", manifestó.

De acuerdo con el federado, los representantes de la Confederación estuvieron presentes durante la planificación y ejecución del evento y "al final se fueron dándonos el visto bueno".

Personal a disposición

El dispositivo incluyó aproximadamente más 250 efectivos militares, además de unos 50 agentes de seguridad privada que prestaron laboor de resguardo para los acceso al Félix Sánchez.

Más allá de la controversia por la organización, Deschamps consideró que el resultado 4-1 en favor de Haití tampoco reflejó completamente lo ocurrido sobre el terreno gracias a la gallardía y coraje mostrado por los jugadores dominicanos en todo momento.

El dirigente defendió, además, el proceso de crecimiento de la selección naccional, ya que atribuyó la integración de jugadores de mayor nivel, como Mariano Díaz y otros futbolistas radicados en Europa, a un cambio en las condiciones y, sobre todo, a "la confianza en la federación".

"Las condiciones le han cambiado del cielo a la tierra", afirmó el presidente del balompié nacional, quien citó los vuelos en primera clase, hoteles cinco estrellas y el trabajo de la Comisión de Selecciones como parte de las razones que han permitido fortalecer el proyecto e integrar a futbolistas de calidad al combinado tricolor.

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