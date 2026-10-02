Dorny Romero, autor del gol de RD: "Estamos más que dolidos"

El delantero dominicano Dorny Romero celebra el único gol dominicano en el partido contra Haití. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE. )

Dorny Romero encontró la red para República Dominicana, pero el gol del delantero no fue suficiente para evitar una noche amarga.

Haití se impuso 4-1 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez y dejó a la selección dominicana prácticamente sin posibilidades de pasar a los cuartos de final de la Concacaf Nations League.

Romero, autor del único tanto dominicano al minuto 55 , valoró el respaldo de los aficionados quisqueyanos que acudieron al estadio y reconoció que el equipo quedó con una deuda emocional después de la derrota.

"Agradecerle a la gente por su presencia, en verdad. No pudimos llevarle la alegría que ellos merecen. Estamos más que dolidos. Nos sentimos mal por no haber correspondido. Les pedimos apoyo y ellos respondieron", expresó el atacante a la transmisión oficial de televisión de la Concacaf.

La respuesta de los aficionados locales fue uno de los elementos destacados de una noche en la que se estima asistieron al estadio Félix Sánchez unas 30,000 personas, la inmensa mayoría, nacionales haitianos.

Romero, sin embargo, evitó quedarse únicamente con el resultado y señaló los errores que, desde su perspectiva, terminaron inclinando el partido del lado haitiano y que deben mejorarse a futuro.

"Duele perder este tipo de partidos. Perdimos por dos o tres errores que tuvimos, pero nada, que nos sirva de experiencia para seguir avanzando", manifestó.

RD permanecerá

La combinación de una derrota de Trinidad Tobago a manos de Curazao, y la victoria de Costa Rica ante Nicaragua, permite que con sus seis puntos, Dominicana quedé en tercer o cuarto lugar del Grupo A, lo que le permite la permanencia en la Liga A de la Nations League para su próxima edición en 2028-29.

La selección viajará a Nicaragua para cerrar la fase de grupos y de todas maneras, Romero entiende que es un juego crucial.

"Tenemos que seguir luchándola. En Nicaragua tenemos un partido de vida o muerte. Esperamos sacar un buen resultado y que los otros resultados se den por otro lado", afirmó.

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