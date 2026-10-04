La FIFA y Concacaf reciben denuncia de Fedofútbol

Dorny Romero (17), delantero de RD, trata de controlar el balón ante el defensa Hannes Delcroix, de Haití. ( NELSON PULIDO/ DIARIO LIBRE )

El presidente de la Federación Dominicana de Fútbol (Fedofutbol), José Deschamps, aseguró a Diario Libre que la Confederación Norte, Centroamérica y el Caribe (Concacaf) y la FIFA recibieron ayer su denuncia relacionada con lo sucedido en el partido de fútbol entre Haití y Dominicana.

La Federación informó el sábado que presentó formalmente una queja ante las instancias disciplinarias tanto de la Concacaf como de la FIFA "en relación con los hechos ocurridos en la cancha", durante el encuentro entre ambos países por el Grupo A de la Nations League.

Luego de finalizado el partido del jueves, el jugador Wilson Isidor dijo ante las cámaras "La Hispaniola es Haití. Esto es Haití".

En un comunicado oficial, la Federación aseguró haber remitido la documentación y los elementos de soporte pertinentes para que se tomen las medidas disciplinarias correspondientes.

Tras el partido, que ganó Haití 4-1, Deschamps consideró "una falta de respeto a la soberanía nacional" las declaraciones de Isidor.

Respuesta haitiana

La Federación Haitiana de Fútbol (FHF) contestó de inmediato el anuncio de su par dominicana, y defendió a Isidor al considerar que sus declaraciones se dieron en un "contexto deportivo".

Sin mencionar a la República Dominicana, la FHF estableció, en un documento oficial en X, que el apego de Isidor a sus orígenes haitianos, no debe ser interpretado como "una muestra de hostilidad o falta de respeto hacia otro pueblo o nación".

Puntos álgidos

El vértigo que provocó el partido, subió de nivel desde que se supo el martes pasado que se habían vendido 23,604 entradas, y el estadio estaría lleno.

La Fedofútbol anunció que desde las 5:00 p.m. del jueves, los accesos estarían abiertos, y un par de horas después, la instalación estaba al 30% de su capacidad.

Sin embargo, cerca de las 8:00 p.m. (hora del inicio del partido), se produjo una gran aglomeración en las puertas del estadio, y en algunos puntos, la seguridad cerró los accesos, lo que provocó una fuerte avalancha que terminó por superar a las autoridades y el derribo de una puerta.

El jugador, Duckens Nazon también afirmó en Instagram: "Hispaniola es para nosotros".

Reacción oficial

Luego, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz anunció que en lo adelante se le prohibirá a la selección de fútbol de Haití jugar como local en RD.

El ministro recibió el respaldo del presidente de la República, Luis Abinader.

Deschamps, sin mayores detalles, indicó en ese punto, que "los impedimentos de la relaciones bilaterales entre los dos países" dificultan esa posibilidad. Además de que el tema no se ha tratado entre ambas federaciones.

Haití había dicho además que eso primero debían tratarlo en su propia federación.

Política y multitudes

Los pronunciamientos políticos están prohibidos por la FIFA. Recientemente, tras vencer a Inglaterra en el Mundial 2026, tres jugadores llevaron al terreno una bandera en la que se leía: "Las Malvinas son argentinas". La FIFA lo consideró como una falta a su artículo 13 apartado 2, y multó a la federación argentina con 10,000 dólares.

En la final de la Copa América entre Argentina y Colombia en 2024, varios aficionados se saltaron los controles para entrar sin boleta, lo que provocó choques con la policía y el estadio Hard Rock de Miami con un 15 % sobre su aforo máximo de 65,000 personas.