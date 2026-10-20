El PSG pega un golpe de autoridad y derriba por 4-2 al Barça en la Champions League

Vitinha (izq.), del Paris, celebra tras marcar el gol del 3-2 durante un partido de la fase de la Liga de Campeones de la UEFA entre el Paris Saint-Germain FC y el FC Barcelona, en París, Francia, el 20 de octubre de 2026. (Liga de Campeones, Francia) ( EFE/EPA/MOHAMMED BADRA )

Los galones de campeón del París Saint-Germain acabaron por decidir un duelo de titanes contra el Barcelona, que obligó a los de Luis Enrique a buscar una de sus mejores versiones para completar el pleno de victorias en la Liga de Campeones y seguir liderando la clasificación (4-2).

Tuvo que ser así para propinar a los de Hansi Flick la primera derrota del curso, poco decisiva a estas alturas de la competición, pero dura a pocos días del clásico ante el Real Madrid.

Más hecho, más maduro, el PSG demostró que sigue teniendo carrete y en uno de sus ya habituales finales explosivos acabó por doblar la rodilla a un Barça que durante minutos pareció tenerle contra las cuerdas.

Sostenido por Joan García durante muchos instantes, el Barça no perdió la cara al duelo hasta el tramo final y eso que no contó con un Lamine Yamal inspirado, con una actuación agridulce que salvó con un tanto de gran calidad.

Doué adelantó a su equipo en el minuto 38, pero reaccionó el Barcelona con un tanto de Xavi Espart en el 55 que parecía propulsar a los azuzlgranas.

Herido el campeón, demostró oficio para rehacerse con un tanto de Lucas Hernández, de cabeza, en el minuto 72, respondido por una obra de arte de un Lamine Yamal siete más tarde, hasta que llegó el arreón final del equipo parisiense con goles de Vitinha en el 81 y Fabián Ruiz en el 86.

Una semana después de haber derrotado al Manchester City en su estadio, el PSG volvió a demostrar su valía con otro triunfo de gran prestigio.

Tendrá que esperar la victoria cien de Hansi Flick con el Barcelona y su racha de once triunfos consecutivos no tendrá continuidad.

Poco tardaron en saltar chispas en el Parque de los Príncipes, electrizado por dos equipos que llevan la intensidad a las cumbre y que pelearon por cada centímetro de campo a cara de perro, sin concesiones.

Salió desorientado el Barça, sin encontrar el norte en un estadio que no calla y en apenas cinco minutos probó la pólvora de un equipo que no perdona el menor respiro. Kvarathvelia estrelló un balón en el palo a los dos minutos, Dembélé falló el rechace a puerta vacía, aunque en posición de fuera de juego, pero volvió a la carga tres más tarde para poner a prueba al meta español, lo mismo que Doué en la jugada siguiente.

Repuestos los de Flick, el partido entró en una sucesión de golpes, en rápidas transiciones los azulgranas, protagonizadas por Gordon, que monopolizó el ataque, sin noticias de un Lamine Yamal poco inspirado, junto con un Raphinha que no encontraba el punto de acierto que tenía antes de la lesión.

Ausencia importante

Los locales perdieron a Dembélé, que sintió un problema muscular en el minuto 20 y dejó su lugar a Ferran Torres, que pudo castigar a su exequipo en el 25 pero encontró a un inspirado Joan García, que sostenía a su equipo ante los ataques locales.

Las réplicas del Barça sostenían el suspense que dominó el partido, pero fue Doué el que encontró recompensa tras una pérdida de Lamine Yamal y un buen disparo desde la frontal ante una floja defensa que logró romper el muro de Joan García.

Respondió Pedri con uno de esos pases magistrales que tiene en su repertorio y que dejó solo a Fermín, sustituto de Dani Olmo, que se marchó lesionado, pero no pudo superar a Safonov.

Luis Enrique replegó líneas tras el descanso y el Barça se instaló en el campo del equipo francés, aunque a la contra Hakimi y Neves volvieron a encontrarse con Joan García.

El peligro barcelonista encontró premio en una buena jugada de Fermín que permitió a Xavi Espart conseguir en el minuto 55 su primer tanto en Liga de Campeones y el segundo en la primera plantilla azulgrana.

Descolocado, el PSG perdió los papeles. Raphinha pudo marcar dos minutos más tarde y en el 61 una buena combinación de Lamine y Gordon permitió a Gavi disparar en buena posición, pero no superó a Safonov.

La iniciativa ofensiva dejó espacios en la zaga del equipo español que el campeón no iba a dejar escapar. Ferran encontró por segunda vez el palo en el minuto 71 y el córner siguiente permitió a Lucas Hernández adelantar de nuevo a su equipo en un potente cabezazo.

Ese gol acabó por desesperar a un Barça que con la entrada de Rodri y Gavi había buscado una versión más sosegada y que ya no pudo golpear al rival.

Vitinha, en el minuto 81, firmó el 3-2 con un potente disparo desde la frontal del área y Fabián Ruiz logró el cuarto tanto del PSG que dejó el partido solventado para el campeón.