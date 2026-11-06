Mariano Díaz juega 21 minutos en empate sin goles del Alavés ante el Sevilla

El delantero del Alavés, Mariano (i), se lleva el balón ante el defensa chileno del Sevilla, Gabriel Suazo, durante el encuentro de la Liga EA Sports que disputan este viernes Sevilla y Alavés en el estadio Sánchez Pizjuán, en Sevilla. ( JOSÉ MANUEL VIDAL/EFE )

El delantero dominicano Mariano Díaz disputó 21 minutos en el empate 0-0 del Deportivo Alavés frente al Sevilla FC, en partido correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, celebrado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Mariano ingresó al terreno de juego en el minuto 73 en sustitución de Toni Martínez, para reforzar el ataque del conjunto visitante en el tramo final del encuentro, aunque no pudo evitar que su equipo se conformara con la igualdad.

El resultado prolongó a ocho jornadas la racha del Alavés sin conseguir una victoria en el estadio sevillista.

El encuentro estuvo marcado por la falta de contundencia ofensiva de ambos conjuntos y por una oportunidad desperdiciada por el Sevilla en la primera mitad, cuando tuvo la posibilidad de adelantarse desde el punto de penalti.

El Alavés comenzó con una propuesta atrevida y estuvo cerca de sorprender apenas al minuto tres. Ángel Pérez desbordó por la banda derecha y envió un centro al segundo palo que Yusi conectó de cabeza, pero su remate terminó en el exterior de la red.

El Sevilla respondió con dificultades para encontrar espacios ante un rival bien organizado, aunque consiguió una oportunidad inmejorable para romper el empate a la media hora de juego. Ángel Pérez cometió una falta sobre Félix dentro del área y el árbitro señaló penalti.

Rubén Vargas asumió la responsabilidad, pero ejecutó con potencia y poca colocación, lo que permitió al guardameta Sivera lanzarse correctamente para detener el disparo y mantener el marcador sin goles.

Ataque persistente

La segunda mitad presentó a un Sevilla más insistente. La presión del conjunto local dificultó la salida del Alavés y permitió a los sevillistas acumular varias ocasiones de peligro.

Suazo recuperó un balón y envió un centro que Iglesias remató de cabeza, obligando a Sivera a intervenir para enviar el balón al tiro de esquina. Poco después, el propio Iglesias conectó un disparo tras una segunda jugada, pero el defensor Ibáñez evitó el gol al despejar sobre la línea cuando el portero ya estaba vencido.

El Sevilla volvió a acercarse con una acción individual de Félix, quien aprovechó un contragolpe conducido por Isaac, ingresó al área, superó a su marcador y sacó un disparo con efecto que pasó muy cerca del poste.

El Alavés también tuvo su oportunidad para llevarse los tres puntos. En el minuto 73, después de un tiro de esquina mal defendido por los locales, se produjo una serie de rebotes dentro del área sevillista. Benavídez quedó en buena posición frente a la portería, pero su remate salió demasiado cruzado.

En ese mismo minuto se produjo la entrada de Mariano Díaz, quien sustituyó a Toni Martínez. El atacante dominicano participó en los últimos compases de un partido que perdió intensidad ofensiva a medida que se acercaba el pitazo final.

Ambos equipos parecieron priorizar la seguridad defensiva antes que arriesgar en busca de la victoria. El cansancio de los jugadores del Sevilla y la postura conservadora del Alavés contribuyeron a que el marcador permaneciera intacto hasta el final.

El empate dejó a los dos conjuntos sin la posibilidad de sumar una victoria en una jornada en la que las oportunidades más claras no encontraron recompensa.

El encuentro, celebrado ante 38,803 espectadores en el Ramón Sánchez-Pizjuán, también estuvo acompañado de homenajes al futbolista del Tenerife Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes.

El árbitro Luis Bestard Servera amonestó a Sangante, por el Sevilla, y a Ibáñez, Toni Martínez y Valentini, por el Alavés.