Argentina cae ante Uruguay en su primer partido sin Messi

Julián Álvarez (i) Argentina disputa el balón con Mathías Olivera de Uruguay este viernes, en un partido amistoso en el estadio La Bombonera, en Buenos Aires (Argentina). ( EFE/ ADAN GONZÁLEZ )

La selección de Uruguay amargó este viernes el comienzo de la era pos-Messi en la selección de Argentina y consiguió una inobjetable victoria por 1-2 en la edición 198 del Clásico del Río de La Plata, un partido amistoso jugado en el estadio 'La Bombonera' de Buenos Aires.

El defensa Leonardo Balerdi, en contra a los tres minutos del segundo tiempo, y Maxi Araújo seis minutos después decretaron las anotaciones de la Celeste, que bajo el mando de Diego Forlán mostró una faceta más dinámica y fiel a su reconocida garra charrúa.

Julián Álvarez, el estelar delantero del Atlético de Madrid, descontó para Argentina a los 28 minutos de la segunda parte.

La derrota significa asimismo un mal inicio del tercer periodo de Lionel Scaloni como seleccionador albiceleste luego de ser renovado en el cargo hasta 2030.

Así fue el partido

El encuentro estuvo marcado por la paridad durante todo el primer tiempo con una mayor presencia del local en el área defendida por Cristopher Fiermarín.

La primera llegada de peligro fue en el minuto 7 cuando una habilitación al vacío de Enzo Fernández encontró a Julián Álvarez en velocidad para sacar un remate que exigió la respuesta de de Fiermarín sobre su palo derecho.

En el minuto 16 el que probó desde fuera del área fue Enzo Fernández en un remate que se desvió y terminó en tiro de esquina, mientras que tres minutos después el que probó a Fiermarín y su reacción fue Facundo Medina con un disparo rasante.

En el 22 un desborde de Gonzalo Montiel por la franja derecha encontró un golpe de cabeza de Nicolás Paz que se fue desviado.

A tres minutos del final llegó la única posibilidad de Uruguay en el primer tiempo con un centro que tuvo el cierre justo de Leonardo Balerdi cuando llegaba Darwin Núñez para conectar, y luego, sin agregar ni un minuto, el árbitro brasileño Flavio Rodrígues de Souza marcó el final de la primera etapa.

Para el comienzo del segundo tiempo, Argentina hizo un cambio con el ingreso de Matías Soulé por Exequiel Palacios, pero en el minuto 48 llegó el golpe de Uruguay con un centro llovido que derivó en un rechazo de Lisandro Martínez que le rebotó a Leonardo Balerdi y se le metió a Gerónimo Rulli en la portería.

Sin posibilidad de reacción apenas cinco minutos después un tiro de esquina de Giorgian De Arrascaeta al primer palo se desvió en la espalda de Maximiliano Araújo y se metió de forma llovida en el segundo palo de la portería albiceleste.

En la reacción, Argentina tuvo tres opciones en diez minutos: primero con centro de baja altura de Facundo Medina que encontró a Thiago Almada cuyo remate se fue apenas desviado, luego Lisandro Martínez no pudo empujar de volea un desvío de un tiro libre de Julián Álvarez y luego Nicolás Paz exigió a una tapada de Fiermarín.

Y la cuarta fue la vencida cuando en el minuto 72 el ingresado Gianluca Prestianni desbordó y tiró un centro atrás que encontró a Julián Álvarez que empujó la pelota al fondo de la red y determinó el descuento del local.

Luego del descuento, Uruguay ajustó sus líneas y se plantó de contragolpe ante un Argentina que no encontró la forma del empate y el partido terminó con triunfo para la ´Celeste´.

En la segunda tanda de amistosos de la fecha FIFA de noviembre, Argentina se enfrentará el martes 17 a Costa Rica en Córdoba, mientras que Uruguay recibirá a República Dominicana el mismo día en la ciudad de Maldonado.