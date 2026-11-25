Daniel Fernández celebra la apertura del marcador ante Chile. ( CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL. )

Ni siquiera la lejanía del distante emirato árabe de Catar fue un obstáculo para que el grito de júbilo por una victoria dominicana resonara con estruendo en el planeta fútbol. Allí, un nutrido grupo de dominicanos que reside fue el gran respaldo en las tribunas.

El triunfo 2-1 sobre Chile en la Copa del Mundo sub-17 no solo es mayúsculo por llegar ante un rival de la poderosa Conmebol. Se trata de la primera victoria quisqueyana en un Mundial.

Los goles de Daniel Fernández, del Cibao FC (al minuto 35) y Gabriel Florentino, del Inter Miami (45´), fueron suficientes para dejar atrás las actuaciones en las que el equipo duartiano perdió sus tres compromisos ante Nigeria, Brasil e Italia en el sub-20 de Argentina 2023.

La femenina sub-17 solo cosechó un empate (ante Nueva Zelanda) y dos derrotas (a manos de Ecuador y Nigeria) cuando el país acogió el Mundial en 2024.

En Catar, Dominicana consiguió su primer punto de la contienda gracias a un gol de Kamil Castillo (DC United-USA) para empatar con Montenegro, por lo que suma cuatro tantos que la colocan en muy buena posición para avanzar, líder del Grupo J.

Últimos en llegar

Tras empatar 1-1 en febrero con Estados Unidos en el partido final del Grupo E del clasificatorio a Catar, Dominicana quedó con igual cantidad de puntos (siete), pero los norteamericanos se quedaron con el pase al Mundial gracias a que en sus dos partidos previos anotaron tres goles más que los caribeños.

Sin embargo el pasado día 11, la FIFA le otorgó la plaza al país luego de que el conjunto de las barras y las estrellas desistiera participar alegando razones de seguridad.

El técnico Edward Acevedo convocó 21 jugadores de los cuales tres pertenecen a las categorías inferiores de clubes españoles de primera división, cinco a equipos norteamericanos y 13 que ser reparten entre escuadras dominicanas que participan en la LDF y academias del fútbol local.

A segunda ronda

Dominicana enfrenta este viernes a Argelia. Si gana, terminaría con 7 puntos y clasificaría como líder de su grupo ya que ninguna de las otras tres selecciones alcanzarían esa cifra.

Un empate dejaría a los quisqueyanos con cinco puntos y podrían terminar como primeros ya que Argelia se quedaría con 4 puntos, o como segundos, si Chile vence a Montenegro.

Si caen derrotados este día 27, con sus 4 puntos, los duartianos podrían quedar en el segundo lugar del grupo y optar para clasificar como uno de los mejores ocho terceros en el torneo de 48 países.