Los clubes River Plate y Boca Juniors, los más populares en Argentina, tienen como sponsor principal en el frente de sus camisetas casas de apuestas. ( GETTY IMAGES )

El Senado argentino sancionó por unanimidad una ley de prevención de la ludopatía que prohíbe la publicidad de las apuestas virtuales, mientras avanza con otra iniciativa contra el juego ilegal, un negocio que deja millones de ganancias a un ecosistema creado alrededor del fútbol.

La ley sancionada en la noche del jueves prohíbe toda publicidad, promoción y patrocinio de apuestas virtuales en medios de comunicación, plataformas digitales, espacios públicos, indumentaria deportiva y eventos culturales.

La medida alcanza a las campañas hechas por 'influencers', deportistas, celebridades, personajes de ficción y cualquier modalidad directa o encubierta.

Este negocio afecta especialmente al mundo del fútbol: un 17,3 % del espacio publicitario argentino del Mundial 2026 correspondió a apuestas virtuales.

Se trata de un negocio millonario por el que solo en octubre pasado se han recaudado 17.0000 millones de pesos (casi 10.500 millones de dólares) en impuestos.

La ludopatía ha provocado el endeudamiento de miles jóvenes en Argentina y una crisis de salud mental.

Según Unicef, el 37 % de adolescentes y jóvenes argentinos ingresa a sitios de apuestas en línea todos los días o con mucha frecuencia, mientras un estudio difundido anoche en el mismo Congreso reveló que el 69 % sufre ansiedad o estrés ligado al juego.

Ese informe también hizo referencia al incremento de los suicidios en ese rubro de edad.

La nueva ley obliga a las casas de apuestas a implementar un sistema de registro con datos biométricos para que no puedan acceder los menores, limita los medios de pago y crea un registro para quienes quieran bloquear su propio acceso a esos sitios.

Pacto social y político

El proyecto, que obtuvo luz verde en la Cámara Baja hace dos años pero había quedado paralizado y estaba a días de perder su estado parlamentario, se transformó en ley por la presión de la Iglesia católica, que lo dio visibilidad durante la reciente visita del papa León XIV a Argentina.

La Conferencia Episcopal Argentina advirtió, en una carta a los senadores, que dejar morir la iniciativa era "ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes".

La ley, bautizada 'León XIV', llegó anoche al Senado tras un pacto entre los principales bloques políticos, que acordaron aprobarla a cambio de tratar una segunda iniciativa impulsada por el oficialismo y que sólo apuntaba contra el juego ilegal, lo que provocó una controversia en el Legislativo.

Mientras sus impulsores aseguraron que complementaba la ley recién sancionada, la oposición la calificó de "trampa" porque buscaba anular la prohibición general de la publicidad de las apuestas y prohibir exclusivamente la promoción de las casas de juego ilegales.

Tras una discusión acalorada y la inclusión de un artículo aclaratorio sobre su complementariedad, el proyecto fue aprobado en el Senado también por unanimidad y ahora debe ser trasladado a la Cámara Baja.

Esta nueva iniciativa endurece las penas para los sitios ilegales y asigna un rol clave al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), que deberá bloquear esos espacios en un plazo de 24 horas desde que tome conocimiento de la infracción.

El proyecto de ley complementario habilita la extensión automática de esos bloqueos a dominios espejo, subdominios, redireccionamientos y aplicaciones móviles que reproduzcan las plataformas clausuradas.