Aidán Betances atajó dos penales en la victoria ante Chile. ( CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL. )

Un primer gol, una victoria inédita y hoy a las 11:00 a.m. (hora de RD), la selección sub-17 va por agrandar más la historia ante Argelia con igual hambre de gloria: ganar el grupo J de la Copa del Mundo masculina de la categoría en Catar.

Los triunfos ayer de Malí (2-0) sobre Vietnam y Bélgica (6-0) sobre Nueva Zelanda hicieron que los cuatro puntos de los quisqueyanos (uno con empate ante Montenegro y tres gracias a la victoria frente a Chile) fueran más que suficientes para pasar a la segunda ronda.

Dominicana comparte el honor junto a México de ser, hasta esta última jornada de fase de grupos, los únicos equipos de Concacaf que están entre los 32 mejores del planeta.

Costa Rica (I) y Honduras (L) son colistas de sus grupos pero aún tienen chance de clasificarse. Los duartianos podrían conquistar la llave con dos combinaciones: una victoria, o hasta un empate si es que Chile y Montenegro también terminan igualados.

Terminar como líderes, les daría la posibilidad de medirse a uno de los mejores ocho terceros lugares, siempre y cuando los criollos finalicen ranqueados entre los ocho mejores primeros lugares del torneo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/images-8jpg-b8ab3cb7.jpeg Edward Acevedo, entrenador dominicano de la Selección Nacional Sub 17. (CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL.)

Propuesta efectiva

El arquitecto de este sueño de novela es el técnico de 41 años, Edward "La Beba" Acevedo, que tiene licencia Pro Conmebol.

Su apodo lo debe a que es el menor de sus hermanos, y en su natal Pedro Brand, así le llamaban en su núcleo familiar donde se conjugaba el deporte con la disciplina militar.

"Era un carrilero: un lateral que defiende, pero que tiene libertad y capacidad para incorporarse al ataque", dijo Acevedo a Diario Libre desde Catar, cuando recuerda su época de jugador en la que anotó goles en el país, Haití, Serbia y Bosnia, entre 2006 y 2015.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/11/27/whatsapp-image-2026-11-26-at-105122-pm-ba36878e.jpeg Vista del equipo dominicano que compite en el Mundial Sub-17. (CEDIDA POR LA FEDOFÚTBOL.)

Ese mismo estilo de juego es el que Dominicana ha usado en Catar, ya que los tres goles convertidos por Kamil Castillo, Daniel Fernández y Gabriel Florentino, llegaron por ataques laterales.

Acevedo, quien fue el dirigente que llevó al Cibao FC a su primer título de la LDF (2018), asegura que esta camada de jugadores posee un talento especial y afirma que la preparación internacional previa al Mundial, los ha llevado a "no tenerle miedo a nadie", por lo que se siente seguro de que esta sensacional historia aún no termina.