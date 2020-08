$!Bayern Múnich confirma boleto a Lisboa

El Bayern Múnich no dejó lugar a dudas y se clasificó a cuartos de final de la Liga de Campeones al derrotar este sábado 4-1 al Chelsea con dos goles de Robert Lewandowslki, uno de ellos de penalti, uno de Ivan Perisic y uno de Corentin Tolisso

El Bayern tenía claras ventajas en cuanto a posesión de pelota y hasta ese momento era el único equipo que remataba a puerta.

El ritmo del partido no era alto, el Bayern parecía no necesitarlo ante un Chelsea sin mayores argumentos que, sin embargo, no quiso entregarse por completo y tras el gol de Perisic empezó a hacer más esfuerzos ofensivos