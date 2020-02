Bordalás: 'El fútbol no ha sido justo con nosotros'

Barcelona (España), 15 feb (EFE).- El entrenador del Getafe, José Bordalás, pese a la derrota sufrida en el Camp Nou (2-1) ante el Barcelona, elogió a sus jugadores por su actuación y aseguró que el 'fútbol no fue justo' con su equipo.

'El fútbol no ha sido justo con nosotros porque el despliegue y la valentía de mi equipo ha sido brutal. Nos ha faltado esa calidad que el Barça y los grandes tienen. Felicitar a los chicos porque ha sido un partido brutal', sentenció en la rueda de prensa posterior al encuentro.

El técnico alicantino resumió la victoria del equipo azulgrana 'en ocho minutos de inspiración' de Lionel Messi en el primer tiempo, cuando el Barcelona anotó los dos goles, de Griezmann y Sergi Roberto, entre el minuto 33 y el 39.

'Es una pena no haber sacado un buen resultado porque el equipo lo ha intentado. Ellos han jugado los últimos minutos con ganas de acabar el partido, lo hemos comprobado porque se demoraban en todas las acciones', lamentó Bordalás, quien se mostró crítico con el arbitraje 'por faltas de última hora'.

No quiso ahondar en el hecho de que el técnico Quique Setién no le saludara ni al empezar ni al terminar el encuentro. 'Esperaba que me viniera a saludar, que es lo que hace habitualmente el técnico local. No hay ningún tipo de polémica. No hay ningún tipo de polémica', repitió.

Por último, se refirió al presunto interés del Barcelona en incorporar a Ángel, autor del gol de su equipo en el minuto 66, de quien destacó que 'es un jugador importante' para el Getafe. EFE

1011316