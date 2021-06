$!Con goles de Messi y Sánchez, Argentina y Chile igualan

“Hacía mucho tiempo que no nos juntábamos, no es fácil volver, pero creo que por momentos hicimos un buen partido", manifestó el capitán argentino. "Estoy contento por el resultado más allá de que no pudimos ganar. De a poquito nos tenemos que ir haciendo fuertes otra vez”.

Argentina alcanzó los 11 puntos y sigue como escolta de Brasil, que el viernes recibe a Ecuador. Chile, que nunca le pudo ganar a la Albiceleste de visitante, cosechó seis unidades y sigue fuera de los puestos de clasificación a la Copa del Mundo.