$!Conmebol recibirá vacuna china Sinovac para sus torneos

En momentos en que Sudamérica está sumergida en una nueva ola de coronavirus y lidia con la escasez de vacunas, la CONMEBOL negoció en el más estricto secreto con el laboratorio chino Sinovac la donación de 50.000 dosis para inocular a sus futbolistas que disputarán la Copa América y otros torneos en la región.

El ente rector del fútbol sudamericano anunció el martes que los planteles principales en los torneos de primera categoría de Sudamérica — masculinos y femeninos — recibirán las vacunas.

También subrayó que era un "respaldo concreto" de la farmacéutica china a la realización de la aplazada Copa América, el campeonato de selecciones que Argentina y Colombia albergarán en conjunto del 13 de junio al 10 de julio. Además, la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana darán comienzo a su etapa de grupos a partir del 20 de abril.

Según la Conmebol, la donación se gestionó con la mediación del presidente uruguayo Luis Lacalle Pou.

"Ellos accedieron de una manera casi milagrosa", admitió el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, en una entrevista con The Associated Press tras el anuncio. "Pudimos hacer esto viable gracias a la gestión humanitaria que hizo el gobierno uruguayo. Nos permitió a nosotros presentarnos como institución, contarles nuestro proyecto y cuál era nuestro sueño, que es poder tener una Copa América con nuestros jugadores inmunizados o por lo menos darles esta herramienta además del protocolo".

Sudamérica es ahora epicentro de la pandemia, con repuntes en los números de casos, hospitalizaciones y muertes. Brasil se acerca rápidamente a los 360.000 decesos, cifra superada sólo por Estados Unidos. Varios torneos de fútbol en el país han sido suspendidos debido al colapso del sistema sanitario.

Otros países en la región registran una nueva oleada de la pandemia, atribuida por varios expertos a una variante más contagiosa procedente de Brasil.

Conmebol es la primera confederación de fútbol que accede a vacunas propias. La negociación con el laboratorio chino se hizo en el más estricto secreto, a tal punto que ni los presidentes de las diez confederaciones estaban al tanto, reveló Domínguez.

El lote de 50.000 dosis llegará en mayo a Uruguay. El criterio de distribución y aplicación se definirá este viernes, en una reunión virtual del consejo de CONMEBOL.

Además, se debe contar con la autorización de los organismos sanitarios de los países que integran la confederación, ya que muchos no han avalado el uso de la vacuna de Sinovac.

La vacuna de Sinovac requiere dos dosis del mismo componente. La intención de la entidad rectora del fútbol sudamericano es que 25.000 vacunas sirvan para inmunizar a los futbolistas y a las mujeres que están disputando campeonatos profesionales, independientemente de que estén en una competición de Conmebol o no.

Domínguez indicó que Conmebol también pretende inmunizar a los jugadores que militan en clubes fuera de Sudamérica.

La vacunación no será obligatoria, aclaró el dirigente. "No estamos en condiciones de obligar a nadie y no lo vamos a hacer. Lo vamos a poner a disposición para los clubes, para los jugadores, para los cuerpos técnicos, para todo el ecosistema de fútbol que vive gracias al fútbol. La decisión va a ser personal", aclaró.

La efectividad de las vacunas chinas fue cuestionada el fin de semana, luego que la máxima autoridad de la agencia de control de enfermedades en el país asiático reconoció la debilidad de las mismas y que el gobierno chino está considerando combinarlas.

Los fármacos chinos "no tienen tasas de protección muy altas", dijo el director de los Centros chinos de Control de Enfermedades, Gao Fu.

Chile, uno de los primeros países en el mundo en apostar por la inoculación con la vacuna china, defendió su uso. El país vacunó a 7,3 millones de personas, el 38% de su población total, de la cual más del 60% recibió las dos dosis de Sinovac.

La sorpresiva noticia de la donación de vacunas a la Conmebol tuvo un fuerte impacto en la región, donde la mayoría de sus gobiernos están penando por conseguir dosis.

"No es un lote que pertenecía a otro país, es un lote especial para el fútbol sudamericano que hizo la empresa Sinovac", aclaró Domínguez. "No hay que permitir el oportunismo político de que la gente diga que esto era de una sociedad o le pertenecía a otro país. Esto se llama gestión, la hicimos nosotros y la verdad tuvimos las puertas abiertas y una tremenda solidaridad de la empresa Sinovac".