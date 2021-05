$!Cowboys, Yanquis y Knicks retienen la condición como los equipos con más valor en el planeta

La pandemia de COVID-19 afectó a empresas de todo el mundo. No es así para los equipos deportivos más reconocidos del mundo.

Los Dallas Cowboys volvieron a encabezar la lista de Forbes de las franquicias deportivas más valiosas del mundo por sexto año consecutivo, con un valor de US$5.7 mil millones, por delante de los New York Yankees que ocuparon el segundo lugar (US$5.250 millones). Los New York Knicks (US$5 mil millones), el FC Barcelona de LaLiga (US$4,760 millones) y el Real Madrid (US$4,750 millones) completan los cinco primeros.

Pero quizás el hallazgo más sorprendente del análisis de Forbes fue que el valor promedio de los 50 equipos deportivos más valiosos del mundo aumentó un 9,9% con respecto al año pasado, incluso con casi todas las ligas deportivas profesionales que sufrieron algún tipo de pausa o cierre debido a la pandemia.

En comparación con el valor promedio de hace cinco años, ese salto es aún más pronunciado, con un 55%.

La NFL, gracias en parte a sus acuerdos televisivos de derechos de medios increíblemente lucrativos y su audiencia constante, continuó reinando en términos de valor, con 26 equipos que aparecen en la lista. Los equipos de la NBA y los clubes de fútbol empataron en segundo lugar con nueve y los equipos de la MLB aparecieron seis veces.

En marzo, la NFL anunció un nuevo acuerdo de transmisión de 11 años que supuestamente le reportará a la liga US$10 mil millones al año.

Las franquicias estadounidenses que abrieron nuevos estadios también vieron un mayor valor a través de esos lugares, con los Rams de Los Ángeles (aumento del 176% en el valor año tras año), los Warriors de Golden State (147%) y los Raiders de Las Vegas (117%) beneficiándose la mayoría, según Forbes.

Sin embargo, los mayores aumentos año tras año fueron compartidos por los New York Jets, los Philadelphia Eagles y los Seattle Seahawks, cada uno de los cuales experimentó un aumento del 11% con respecto al año pasado.

Completando el top 10 de las franquicias más valiosas del mundo estaban los Golden State Warriors (US$4.7 mil millones), Los Angeles Lakers (US$ 4.6 mil millones), los New England Patriots (US$ 4.4 mil millones), los New York Giants (US$ 4.3 mil millones) y la Bundesliga el Bayern Munich (US$4.210 millones).