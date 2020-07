David Villa asegura que las acusaciones de acoso son "totalmente falsas"

El exfutbolista español David Villa dijo que son "totalmente falsas" las acusaciones de acoso formuladas contra él en Twitter por una antigua trabajadora del equipo New York City, en el que jugó el futbolista español durante su etapa en la Major League Soccer, y que confía en que "se aclare pronto y se pueda decir la verdad". "Son totalmente falsas. No me entra en la cabeza que alguien pueda pensar algo así de mí. Tengo una trayectoria en diferentes clubes y en la selección española en la que he trabajado con más de 1.000 jugadores, auxiliares, empleados, trabajadores del club, muchas mujeres con las que he compartido trabajo y nunca nadie ha tenido una queja mía y yo nunca he tenido una queja de nadie en ningún país", declaró a EFE el máximo goleador histórico de la selección española.

Una noticia que, asegura, le conmocionó: "Me enteré aquí en Asturias con mi familia. Desde hace casi dos años que abandoné la disciplina del New York City no he hablado con nadie de allí y este domingo, cuando estaba en la playa, lo vi en las redes sociales. Ayer o anteayer es cuando se empezó a hacer eco algún medio de comunicación". Villa se siente en estado se 'shock': "No me puedo creer que una acusación así, falsa, se empiece a divulgar y a hacer más y más grande tan rápidamente. Te sientes un poco indefenso ante esta situación", dijo.