$!DeAndre Hopkins alaba al pasador Kyler Murray

El nuevo receptor abierto de los Cardinals reiteró que "esos muchachos definitivamente están bendecidos de encontrarse en una posición en la que, durante toda su carrera, tuvieron un mariscal de campo del P ro Bowl , con el que pasaron varias temporadas. Pero no me quejo. No tengo excusas. Salgo allí y trabajo ".

Encontrar estabilidad con Murray como lo había hecho con Watson ha sido un punto de emoción y de motivación para Hopkins.

"Entrar en esta situación con un chico, un joven mariscal de campo, que sé que será con el que voy a trabajar en el futuro, es algo genial", destacó Hopkins. "Podemos construir una química y, con suerte, jugar más de tres temporadas con un mariscal de campo. No creo que lo haya hecho todavía. Así que estoy emocionado de ver cómo "Podrás jugar con un mismo pasador de manera constante".

Hopkins acabó undécimo como receptor de la NFL con 1.165 yardas y siete anotaciones.

Desde 2013, Hopkins tiene la tercera mejor marca de yardas y capturas, la segunda en anotaciones, y la mayor de haber sido objetivo de los mariscales en la NFL.

Jugar con un quarterback y una ofensiva de pases felices tiene a Hopkins creyendo que puede encajar muy bien en el esquema de alto octanaje del entrenador en jefe de los Cardinals, Kliff Kingsbury, y obtener mejores números de los que ya tiene en su ilustre carrera.

"Oh sí, absolutamente", admitió Hopkins. "Obviamente he jugado con muchos mariscales de campo y he conseguido grandes números, estando en ofensivas que no necesariamente fueron de primer pase. Así que, como receptor, veo que mis estadísticas suben".

"Tenemos otros grandes receptores por ahí, Christian Kirk, Larry Fitzgerald y muchos otros muchachos, que nos van a ayudar, pero definitivamente me veo teniendo una de mis temporadas más productivas", agregó Hopkins, de 27 años.