$!Deporte y Brexit: un cambio lleno de incertidumbre

La decisión de los británicos de decir sí a la salida de la Unión Europea posiblemente tendrá efectos en muchos sectores como el financiero, el energético o el farmacéutico . No serán los únicos. En el deporte, el Brexit podría dar un giro a especialidades como el fútbol o la Fórmula Uno, pendientes de las consecuencias que tendrán para ellos la marcha de Reino Unido.

Con la reglamentación actual, nombres como Juan Mata (Manchester United) o César Azpilicueta (Chelsea), se verían afectados por el Brexit. El diario The Guardian publicó una investigación que concluyó que dos tercios de los jugadores de la UE no cumplirían con los requisitos para conseguir un visado de trabajo.

Francia, con 28 futbolistas, y España, con 26, son los que aportan más cantidad de jugadores de la UE. A estas cifras hay que sumar 19 jugadores europeos que no pertenecen a la UE, 23 africanos, 2 caribeños, 4 asiáticos, 3 australianos y 2 estadounidenses. Los británicos son 182, un 42'2 %.

Abandonar la UE pondría trabas a los clubes, que tendrían muchas dificultades para mantener o fichar estrellas. Una gran cantidad de futbolistas, no cumplirían con los requisitos de excepción de visado para poder trabajar.

Incertidumbre

En este sentido, José Lasa, letrado experto en deporte de Laffer Abogados, es contundente: 'Habrá un gran cambio porque la libre circulación de personas permitía a la Premier, la liga más adinerada del mundo, acceder a muchos jugadores sin un problema de inmigración y de permisos de trabajo', dice.

'La gran pregunta que tienen en Reino Unido es la de cómo va a afectar a su mercado y a su Liga. Si van a poder seguir compitiendo en Europa, si va a haber mejores equipos en la 'Champions'... cómo va a quedar el mapa y cuál va a ser la consecuencia operativa y financiera del Brexit', apunta.

En el Leeds United, el español Víctor Orta es el director deportivo del club inglés. Desde que llegó a Ellen Road en 2017, el fantasma del Brexit acecha. Para Orta, según asegura a EFE, la palabra clave que define la situación del fútbol inglés es 'incertidumbre'. Sin embargo, todo es especulación: 'La realidad es que no hay nada seguro, ni nada legislado, ni nada previsto. No tenemos ningún comunicado oficial por parte de la FA (Federación Inglesa) ni de la EFL (Liga Inglesa) porque no hay nada decidido', explica.