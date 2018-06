El argentino Néstor Pitana dirigirá el partido inaugural

MOSCÚ. El argentino Néstor Pitana ha sido designado por la FIFA para dirigir este jueves el partido inaugural del Mundial de Rusia 2018, que disputarán la selección anfitriona y Arabia Saudí.

Pitana, nacido el 17 de junio de 1975, dirigió en el pasado Mundial de Brasil 2014 los patidos Rusia-Corea del Sur (1-1), Estados Unidos-Portugal (2-2), Honduras-Suiza (0-3), de la fase de grupos, y Francia-Alemania (0-1), de cuartos de final.

Pitana estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Juan Pablo Bellati y Hernán Maidana. El brasileño Sandro Ricci será designado cuarto árbitro.

El equipo de videoarbitraje (VAR) estará integrado por el italiano Massimiliano Irrati (VAR); el también argentino Mauro Vigliano (AVR 1); el chileno Carlos Astroza (AVR2) y el italiano Daniele Orsato (AVR3).

Pitana, una vez que de el pistoletazo de salida el jueves en el Luzhniki a partir de las 18.00 horas (locales), será el segundo argentino en dirigir en dos Mundiales tras Norberto Coerezza, que dirigió dos partidos en México’70 y uno en Argentina’78.

Pitana es uno de los más experimentados colegiados sudamericanos, que debutó en la liga argentina en 2007 y dirigió su primer partido internacional en 2010. En los Juegos Olímpicos de Río 2016 arbitró el choque Alemania-Corea del Sur y la semifinal Nigeria-Alemania.

Pitana fue elegido por su “experiencia y calidad”

Pitana fue elegido para dirigir el partido inaugural del Mundial 2018, entre Rusia y Arabia Saudí, por su “experiencia internacional y su calidad”, según informaron los responsables arbitrales de la FIFA.

“La apertura está en el foco de todo el público y eso condiciona. Por eso, elegimos a alguien con experiencia mundialista”, explicó Pierluigi Collina, presidente del Comité de Árbitral de la FIFA.

Massimo Busacca, jefe del departamento de árbitros de la Federación Internacional, se refirió por su parte a la calidad del árbitro argentino para justificar su elección.

“Las elecciones se basan en resultados y en la calidad. Nosotros nos entrenamos todos los días a las 9 de la mañana y se ven los resultados. Luego, procedemos a hacer la selección como la puede hacer un entrenador. No se hace en función de países, lo que cuenta es la calidad. Somos como un equipo, queremos ganar y por eso seleccionamos a los mejores”, aseguró al justificar la elección de Pitana.

Collina, a su vez, destacó que todos los árbitros seleccionados por la FIFA han podido probar la utilización del VAR, en un minitorneo que se disputó en Rusia con ocho equipos y que fue “competitivo” por cuanto se ofrecía un premio final, y desveló que los colegiados recibirán las tácticas de los equipos a los que dirigirán antes de los partidos.

“Antes de cada encuentro, los árbitros recibirán un informe sobre qué táctica es más usada por cada seleccionador, para facilitar la dirección del juego”, indicó en una rueda de prensa celebrada en el estadio Luzhniki de Moscú.

El tiempo que se pierda con el VAR será añadido al final del partido

El tiempo que se pierda en la revisión de jugadas con el videoarbitraje (VAR) se añadirá al final del encuentro, anunció este martes Massimo Busacca, jefe del departamento de árbitros de la FIFA.

Busacca, que participó en una rueda de prensa en el estadio Luzhniki de Moscú junto a Pierluigi Collina, presidente del Comité Arbitral, y los árbitros Sandro Ricci, brasileño, y Ravshan Irmatov, uzbeko, restó importancia al tiempo que se pueda perder con la utilización del VAR, una de las objeciones de sus detractores.

“Hemos comprobado que durante el Mundial de Brasil se jugó de promedio 57 minutos en cada partido, lo que supone que durante 33 minutos el encuentro estuvo detenido y es algo que se admite. El VAR es un elemento importante que requiere tiempo. ¿Son importantes unos segundos en una decisión vital?. Cada segundo que se pierda por utilizar el VAR se va a añadir al final, los 33 minutos que se pierden en un partido no se añaden, pero lo que se pierda con el VAR sí se va a añadir”, anunció.

Busacca aseguró que el videoarbitraje tiene, sobre todo, una labor “preventiva”. “Las 35 cámaras que va a haber detectarán cada comportamiento antideportivo. No se van a escapar”, aseguró.

Y destacó que el videoarbitraje es una herramienta más del arbitraje, en el que influye el factor humano. “Esto no es la Tecnología de Gol que emite una vibración. Aquí hay una intervención humana, se pueden equivocar, pero estoy seguro de que no se producirán los escándalos del pasado”, añadió.

Al respecto, Pierluigi Collina calificó el VAR como un “paracaídas”. “¿Queremos que se celebre un gol ilegal o queremos dejar que se progrese con un gol en fuera de juego? Lo que queremos es que el resultado sea justo y para eso hay que intervenir, para garantizar que el resultado sea el correcto y que no se vea afectado por un error humano. Si podemos ofrecer un paracaídas que le salve la vida al árbitro, ¿por qué no?. Hay árbitros que no están aquí porque cometieron un error importante en la temporada pasada sin el VAR. A lo mejor con el VAR estarían aquí”, recalcó.

Collina confirmó que el público, en los estadios, podrá ver las decisiones del VAR. “Hemos comprendido que necesitamos concienciar a la gente de lo que ocurre en el terreno de juego. En la pantalla gigante se marcará ‘no hay falta’ o ‘penalti’ y cuando se reanude el juego se mostrará la jugada, para que la gente vea la secuencia que ha llevado al árbitro a cambiar de parecer”, dijo.

Busacca, por último, justificó que los árbitros que están en la sala principal del videoarbitraje en Moscú vayan vestidos de colegiados.

“Irán vestidos de árbitros. Son árbitros y tienen que recordar que son árbitros también en ese momento. Por eso llevarán la vestimenta correspondiente. Además, ellos también sudan, porque es un estrés tremendo, y como comprenderán no pueden ir vestidos de traje”, destacó.