$!El día soñado de Cristiano y la reedición ante el Stade Reims

Si en la edición inicial del máximo torneo continental el conjunto madridista se llevó el cetro por 4-3, esta vez lo consiguió con un 2-0, sin gran brillantez pero la solvencia de su superioridad para confirmar su hegemonía y hasta tiranía. No pudieron los galos, liderados en esta oportunidad por Just Fontaine, tomarse la revancha. Enrique Mateos no les dio opción alguna al abrir el partido con un tanto en los primeros compases.

Luego incluso tuvo un penalti para ampliar el marcador pero se lo detuvo Dominique Colonna e incluso Raymond Kopa se tuvo que retirar lesionado tras una dura entrada de Jean Vincent. Alfredo di Stéfano, uno de los destacados junto a José Emilio Santamaría y Paco Gento, selló el resultado definitivo al inicio del segundo periodo.