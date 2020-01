Ernesto Valverde otra vez en entredicho en el banquillo del Barcelona

El Barcelona pudo golear y perdió. No es la primera vez que el plantel que lidera Valverde echa por tierra todo el recorrido ganado. El revés en Yeda es un reproche más a un equipo compuesto por un plantel extraordinario y con el mejor jugador del mundo que no termina de redondear el trabajo.

Un espontáneo abraza al delantero argentino del FC Barcelona Lionel Messi (c) en los últimos minutos de la semifinal de la Supercopa de España que se disputa en la ciudad de Yeda (Arabia Saudí).

Algo no marcha en momentos puntuales en el conjunto azulgrana, víctima un año tras otro de desconexiones, bien en partidos o bien en momentos puntuales, que le llevan hasta la frustración. Hace dos años fue Roma la que evitó una campaña impecable. El pasado curso, el Liverpool y, después el Valencia en Copa, dejaron la hoja de méritos del equipo en un título de Liga que es ya más que habitual.

La situación no le pilla desprevenido a Valverde, habituado, casi desde el primer año, a manejarse sobre el alambre y a lidiar con el entorno. 'Los entrenadores nos movemos siempre en la idea de trabajar. Sabemos como es el fútbol y que siempre hay inestabilidad cuando no hay buenos resultados, cuando pierdes', asumió.

Tras el encuentro, Leo Messi llamó a la unidad . Frustrado y dolido por la derrota asumió con naturalidad las sospechas respecto a su técnico. 'Es normal que cuando hay derrota o no se logran los objetivos y no se juega como gustaría se hable de este asunto'.

'Supongo que ahora hemos perdido se hablará de esto porque son situaciones que no puedes controlar. Yo me dedico a lo mío. No lo puedo manejar', añadió.

Más contundente fueron las manifestaciones del uruguayo Luis Suárez, que dejó a su preparador al margen de la completa responsabilidad por la derrota ante el Atlético Madrid.

'Lo que pase con el míster no es una situación nuestra, es una situación del club, pero el entrenador no tiene ninguna culpa. Son errores y distracciones nuestras en momentos puntuales del partido', indicó el uruguayo.

El club también apeló a la calma. El director de Relaciones Institucionales de la entidad Guillermo Amor negó que esté en el aire la continuidad de su técnico. 'Duele mucho perder pero esto es muy largo, hay que seguir y quedan muchas cosas importantes en juego. Respecto a que la continuidad del entrenador esté en el aire, no hay nada de eso'.