$!Fallece en Asunción Nicolás Leoz, ex presidente de la Conmebol

“Los médicos me informaron que tuvo un paro cardiaco porque sufría de varias patologías debido a su edad avanzada. A comienzos de este año sufrió una caída y se recuperaba de una fractura de huesos”, agregó Preda.

Ricardo Preda, abogado de Leoz, dijo a The Associated Press que su cliente “se encontraba desde hace muchos meses ingresado en el hospital Migone, de Asunción, de su propiedad”.

Néstor Benítez, portavoz de Leoz durante 29 años, dijo a la AP: “al amanecer del miércoles tuve ganas de visitarlo en el hospital; fui y me recibió en su habitación, conversamos por algunos minutos. Para mi tenía buen semblante”.

Entrevistado alguna vez por la AP, Leoz calificó el pago como un “donativo” y dijo que lo usó, “más unos 800.000 dólares que mi familia me dio”, en la construcción de cuatro escuelas para indígenas.

Las autoridades judiciales de Estados Unidos solicitaron a la justicia paraguaya la detención de Leoz con fines de extradición. Tras ser apresado, Leoz fue beneficiado con la prisión domiciliaria. La ley establece que los mayores de 70 años no deben ser recluidos en una penitenciaría pública.

Desde su vivienda particular en el elegante barrio Villa Morra, de Asunción, litigó junto con sus abogados para evitar su traslado a Estados Unidos. Argumentó que en el sistema jurídico paraguayo no existía un procedimiento propio para discutir las solicitudes de extradición y que en Paraguay recibir coimas o sobornos en el sector privado no es delito; aunque sí en la función pública.

El magistrado Otazú aprobó la extradición, e incluso el tribunal de apelación dio su visto bueno, pero Preda recurrió ante la Corte Suprema de Justicia.

“Desde el punto de vista estrictamente jurídico, Leoz no debía ser extraditado a los Estados Unidos porque el tratado firmado con Paraguay establece que la extradición se producirá cuando en ambos países existan tipificados delitos similares”, dijo Preda. “La fiscalía de Nueva York acusó a Leoz de recibir sobornos de empresas privadas mientras era presidente de la Conmebol pero en Paraguay solo se castiga el soborno en el sector público, no en el privado”.

A Leoz le sobreviven sus hijas Nora y Celeste, del primer matrimonio; y su segunda esposa María Clemencia Pérez, de nacionalidad colombiana y con quien tuvo dos hijos: Josué Nicolás y Mateo Nicolás. Ninguno de sus familiares se pronunció de inmediato sobre el deceso o anunció planes para el funeral.