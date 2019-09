$!Granada busca prolongar su racha y el Barça, con Messi, estrenarse fuera

El Granada persigue este sábado su tercera victoria consecutiva tras las logradas ante Espanyol (0-3) y Celta (0-2) ante un Barcelona que llega al Nuevo Los Cármenes sin haber sido capaz aún de ganar a domicilio y que podrá contar, en principio, con el tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

Después de cuatro jornadas, esa tripleta se estrenará en Los Cármenes.

Las lesiones de Messi y Suárez han impedido ver a la delantera deseada por los barcelonistas. La llegada de Griezmann viene a darle más opciones en ataque a Ernesto Valverde, pero hasta ahora no ha sido posible.

El francés es el único que se ha mantenido en el equipo desde el principio y en una posición que no es la suya. Acostumbrado a jugar por detrás del punta, Griezmann ha sido la referencia y, pese a que no se ha encontrado a gusto en el papel, su rendimiento no ha desentonado, sobre todo en casa.

Precisamente el rendimiento como visitante es la principal duda de este Barça. De los tres partidos lejos del Camp Nou no ha ganado ninguno.

Perdió en San Mamés, empató en Pamplona y también en Dortmund, donde Marc André ter-Stegen se convirtió en el salvador del equipo después de un partido dominado por el Borusia.

En Granada, las cosas tienen que empezar a cambiar. Con Messi, que ya tuvo media hora en Dortmund después de casi un mes y medio de baja, y Suárez, que regresó ante el Valencia tras un mes de baja, Griezmann se encontrará más arropado y ahora se trata de automatizar movimientos y comprobar que mezclan bien.

También habrá cambios en la defensa, obligados por la baja de Jordi Alba, con una lesión en el bíceps femoral izquierdo que le mantendrán unas semanas inactivo.