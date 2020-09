$!Infantino abre debate sobre cambios en ligas: “Menos partidos, pero mejores”

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dejó abierto el debate sobre cambios en el sistema de competición de las ligas con “menos partidos, pero mejores”, y consideró que “el calendario internacional es crucial para el futuro”, por lo que hay que revisar el actual establecido hasta 2024.

“¿Piensa que las ligas han sido realmente interesantes?, ¿Qué competición es esa en la que el 90% de los equipos quieren llegar en segundo lugar?. Yo me hago la pregunta. El presidente de la FIFA no tiene que decir como hay que jugar en un lugar. Menos partidos, mejores partidos, es bueno para el fútbol. He hablado con diferentes presidentes sobre cómo hacer que nuestras competiciones sean mejores, yo les ofrezco la plataforma”, dijo en conferencia de prensa tras el 70 Congreso de la FIFA celebrado este viernes.

Infantino señaló que ha hablado con el presidente de la Federación Mexicana y el formato de ‘play off’ de su competición y recordó el momento en el que la UEFA, cuando él formaba parte de ella, decidió reducir el número de partidos de la Liga de Campeones de 17 a 13 al sustituir una fase de grupos por eliminatorias.

“Entonces había quienes estaban en contra porque de la otra forma se generaba más ingresos, pero inmediatamente el valor aumentó. Se ha demostrado que esto tiene éxito, que menos es más y esto puede ser debatido sin ningún prejuicio. En el fútbol tenemos la suerte de que no siempre ganan los mejores equipos. Es algo a debatir o tirar a la papelera y quizá alguien lo volverá a sacar”, afirmó.

Tras el Congreso, Infantino defendió que la reunión que mantuvo con el anterior fiscal general de Suiza que investigaba una trama de corrupción, y por la que ahora él es objeto de investigación, “es una garantía de la buena fe de una persona”.

“En este caso del presidente de la FIFA. No veo cómo reuniones con el fiscal general de Suiza se pueden definir como una reunión secreta, es algo inconcebible y no es normal, se han celebrado en lugares públicos, organizadas por la oficina del fiscal. Nosotros nos ponemos a sus disposición, ayudamos como podemos”, señaló.

También habló de su reciente reunión con el fiscal general de Estados Unidos en Washington y dijo que le “agradeció haber salvado a la FIFA y mostrarle cómo trabaja, las reformas que ha llevado a cabo, trasladarle su apoyo y colaboración”.

“La FIFA era una víctima, antes de que yo llegara estuvo a punto de ser declarada como una asociación criminal”, afirmó.

Preguntado por su presencia esta semana también en la Casa Blanca para asistir a la firma de un acuerdo entre Baréin, Israel y los Emiratos Árabes Unidos, Infantino aseguró que se trató de algo histórico

“Cando me reúno con jefes de estado de países del Golfo o con Israel siempre hablamos de fútbol y de cómo este deporte puede ayudar en cierto ámbitos. Queremos que los palestinos puedan jugar al fútbol y por eso tenemos que hablar con Israel. Queremos que haya paz en esta región y cuando haga buenas relaciones es cuando podemos desempeñar un papel, ya veremos, un evento o un partido, se trata de un símbolo porque para la FIFA todos los países de la región del Golfo son iguales y por esos estemos interesados en que mantengan buenas relaciones”, apuntó. EFE