$!Infantino cree que en 2019 cambiará el modo en que se percibe fútbol femenino

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, consideró que en 2019 “cambiará para siempre la manera en la que se percibe el fútbol femenino”, coincidiendo con la disputa de la Copa del Mundo en Francia.

En un texto recogido en la revista de la FIFA, Infantino subrayó que “el fútbol femenino es un deporte de actualidad” y cree que lo demostrará en 2019.

“Estoy seguro de que el año que acabamos de iniciar cambiará para siempre la manera en la que se percibe el fútbol femenino. Dentro de unos meses, las miradas de los hinchas de todo el mundo convergerán en Francia. No me cabe la menor duda de que aquellos que no estén familiarizados con el fútbol femenino se asombrarán de lo lejos que ha llegado y lo increíblemente alto que es el nivel”, remarcó.