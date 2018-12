$!Madrid, Sao Paulo, Medellín, Génova, Asunción y Doha se ofertan para Copa Libertadores

Según AS, la “FIFA reclamó en la mañana de este jueves a la Federación Española de Fútbol para que sacara del apuro a la Confederación Sudamericana, que no era capaz de llegar a ningún acuerdo con los clubes”.

En manos del Tribunal

Pero todo está en el aire, y las especulaciones y rumores no paran de crecer.

La presentación de Boca Juniors de nuevas pruebas ante dicho organismo el miércoles exigiendo la descalificación de River Plate por los incidentes del pasado sábado, puso nuevamente en duda la disputa del partido.

River por su parte sigue adelante en su intención de jugar el partido y el miércoles de noche su entrenador, Marcelo Gallardo, tras la eliminación en semifinales de la Copa Argentina ante Gimnasia de La Plata, insistió en que “vamos a jugar la final. No sabemos ni cuándo ni dónde, pero a partir de mañana (jueves) vamos a preparar el partido”.

La posición de Gallardo, en línea con la del presidente ‘millonario’, Rodolfo D’Onofrio, choca con la postura de máxima de Boca, que pide que lo declaren campeón de la Libertadores.

“Nosotros no aceptamos jugar ningún partido hasta que el Tribunal se expida”, ratificó tajante la noche del martes el presidente ‘xeneize’, Daniel Angelici, advirtiendo que “no estoy conforme con que hayan puesto una fecha para jugar”.

Al día siguiente, D’Onofrio, le respondió desafiante: “Dejá de presentar carillas (folios) y vení a jugar”.

“Si el presidente de Boca me está mirando... Terminá con esto, dejá de presentar carillas (de protesta en la Conmebol), vení a jugar. Juguemos el partido, no inventemos, vos firmaste conmigo. Vos me diste tu palabra a mí y al presidente de la Conmebol (Alejandro Domínguez). Creo que vos tenés palabra y te están llevando a algo que no tenés que hacer”, dijo D’Onofrio.