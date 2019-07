México vence 1-0 a Estados Unidos y es campeón de la Copa de Oro

Raúl Jiménez, el nuevo referente del ataque mexicano, desperdició un par de jugadas de peligro y no se vio mucho. Pero resultó determinante con un taco que dejó servido el gol a dos Santos a los 72 minutos en una jugada iniciada por Rodolfo Pizarro.

“No me gusta el mote (de gigante de la CONCACAF). Es para la prensa, para otros”, dijo el centrocampista Andrés Guardado. “Nosotros seguiremos trabajando con esta humildad como hasta ahora y demostrar que somos un equipo importante, no solo en la CONCACAF”.

A esa altura, no obstante, México ya era quien mandaba, de la mano de un dos Santos encendido y con un Guardado que fue de menos a más. Arriba, Pizarro causaba estragos, primero por la izquierda y en el complemento por la derecha. Estos tres jugadores y Jiménez son los principales responsables de que el Tri no haya extrañado tanto al “Chicharito” Javier Hernández, Héctor Herrera, Hirving Lozano, Carlos Vela, Giovani Dos Santos, el “Tecatito” Jesús Corona y Miguel Layún, todos ausentes por distintas razones.

Jiménez, el máximo goleador del torneo con cinco tantos, fue elegido el mejor jugador de la competencia.

El dominio mexicano se acentuó en el complemento porque “ellos se cansaron”, dijo Moreno. “Seguimos haciendo lo mismo y Estados Unidos no pudo. Martino nos dijo que cuanto más confiemos en nuestra manera de jugar, más cerca estaremos de nuestros objetivos. No cambiamos a pesar de que en el primer tiempo las cosas no salieron”.

A tres minutos del final, con Estados Unidos apretando en busca del empate, México se salvó por poco cuando un bombazo de Cristian Roldán se estrelló en la cabeza de Moreno.

“A lo largo de los 90 minutos, México fue el mejor equipo”, admitió el técnico estadounidense Gregg Berhalter. “Nos faltó un poco de calma”.

“Contento por el grupo, es un esfuerzo muy grande de todos. Internamente sabemos lo que cuesta ganar” la Copa de Oro, dijo el “Memo” Ochoa. “A veces se menosprecia la Copa, los rivales. Somos una selección y jugadores comprometidos”.