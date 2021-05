$!Neymar es suspendido para la final de la Copa de Francia

Lesionado, suspendido o enfermo, Neymar no ha podido competir en varios momentos clave de la temporada, como la eliminatoria de octavos de Champions contra el Barcelona

En el duelo contra el Mónaco no estarán dos titulares habituales como Marco Verratti (lesionado) y Presnel Kimpembe (suspendido).

Si Neymar no juega la final, será un golpe duro para su equipo, que confía en ganar la Copa de Francia para salvar la temporada.

Pero el técnico Mauricio Pochettino conoce bien la situación, desde septiembre Neymar se ha perdido un partido de cada dos.

En Montpellier Neymar comenzó en el banquillo y recibió una amarilla en el minuto 90, cinco minutos después de su entrada en juego, por un leve contacto con Téji Savanier.

Incluso antes de la reunión de la comisión de disciplina, el brasileño no se hacía ilusiones sobre su suerte.

"He jugado cinco minutos, he hecho una falta y he recibido una amarilla sin pensar. Gracias por retirarme de la final. Pienso que se convierte en algo personal", escribió en Instagram.