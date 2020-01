Nuevo dirigente promete "jugar bien" para dar "un impulso" al Barcelona

El nuevo técnico del Barcelona, Quique Setién, prometió este martes recuperar el brillo del juego de toque del Barça, que con el cambio de entrenador busca "un impulso" para la segunda parte de la temporada.

"En todos los equipos en los que he estado solamente he garantizado una cosa, que mi equipo va a jugar bien", dijo Setién, de 61 años, que este martes sustituyó al destituido Ernesto Valverde.

"Jamás pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí, no tengo títulos, sólo he demostrado que esta filosofía (del juego de toque) me encanta y sólo tengo que Betis, Las Palmas o Lugo han jugado muy bien al fútbol", dijo el técnico cántabro en su presentación en Barcelona.

Setién firmó por los próximos dos años y medio hasta junio de 2022, aunque el presidente del BarcelonaC, advirtió que el contrato contempla la posibilidad de que el nuevo presidente que salga de las elecciones de 2021 pueda cambiar de técnico.