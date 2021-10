París SG pide sanción para Real Madrid por "falta de respeto" con Mbappé

El Real Madrid quiso fichar el pasado verano (boreal) a Mbappé, llegando a proponer una oferta de 180 millones de euros (208 millones de dólares) por el pase del campeón del mundo en 2018. La oferta fue rechazada por el PSG.

Mbappé confirmó a comienzos de semana en la emisora RMC que informó en el verano (boreal) al PSG de su voluntad de abandonar el club.

Leonardo negó cualquier comparación en la manera de actuar del Real Madrid con Mbappé a la de el PSG con Gianluigi Donnarumma, asegurando que el club francés no negoció con el arquero italiano hasta que el Milan anunció que no oficialmente que no renovaría, por lo que era "un jugador libre".