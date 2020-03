$!Plantilla del Olympiacos da negativo en COVID-19 tras positivo de presidente

'El nuevo virus me ha 'visitado' y me he visto obligado a informarlo al público. Me siento bien porque estoy tomando las medidas necesarias y siguiendo todos los consejos médicos. Aconsejo encarecidamente a todos mis conciudadanos a hacer lo mismo.

Deseo a todos una pronta recuperación', señaló el armador griego.

Horas después de conocerse esta noticia se anunció la suspensión del encuentro Manchester City-Arsenal, pendiente de la vigésima octava jornada de la Premier League y que se iba a disputar este miércoles.