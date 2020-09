Presidente de la UEFA sobre el publico: "Lo más fácil sería no hacer nada y esperar"

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, defendió que la decisión de que haya público hoy en la Supercopa como "proyecto piloto" y con "estrictas medidas" de seguridad quiere "aportar esperanza", aunque "lo fácil sería no hacer nada y esperar".

"Lo más fácil para nosotros sería no hacer nada y esperar, porque si no haces nada no te equivocas y nada cambia. La salud es la prioridad, pero queremos aportar esperanza y hacer lo que creemos apropiado hacer. Tendremos 16.000 espectadores, ni el 30 por ciento de capacidad", afirmó.