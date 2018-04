Salah impulsa el sueño de un Liverpool que se acerca a Kiev

No se volvió a mover el marcador de Anfield pese a las acometidas romanas y el Liverpool, cinco veces campeón de Europa, dio, aunque con susto, un paso importante hacia su sexto entorchado.

Perotti, que había ingresado en el segundo tiempo por Juan Jesús, no falló desde los 11 metros y se apuntó el segundo del Roma. Los aficionados visitantes no sabían muy bien cómo, pero veían en el marcador un 5-2 y que su equipo se había metido en la eliminatoria.

Se relajó entonces el Liverpool, ya con Ings sobre el campo en lugar de Salah, y lo acabó pagando. A falta de nueve minutos para la conclusión Nainggolan se echó a su equipo a la espalda y primero puso un balón largo a la espalda de la defensa que se comió Lovren y no falló Dzeko y después provocó un penalti por mano de Milner tras un lanzamiento desde fuera del área.

Pero no tardó en llegar el segundo, y, en los últimos instantes de la primer mitad, Salah volvió a demostrar su magnífico entendimiento con Firmino y ajustició al Roma al picar con elegancia el balón ante la salida de Alisson tras un contragolpe.

El ‘faraón’, escorado a la derecha, recogió el esférico, armó la zurda, cargó y sacó un disparo que clavó en la escuadra derecha de la portería de un Alisson que no pudo otra cosa que ver cómo el balón se alojaba en el fondo de su portería.

“Recibir dos goles no es lo ideal”, lamenta Klopp

El entrenador alemán del Liverpool Jurgen Klopp, cuyo equipo ganó 5-2 este martes a la Roma en la ida de semifinales de la Champions, reconoció que el hecho de “recibir dos goles no es lo ideal”, máxime cuando su equipo llegó a ir ganando 5-0.

“El resultado no es tan formidable como pudo haber sido, pero es un buen resultado”, afirmó el técnico ‘Red’, para el que “recibir dos goles no es lo ideal”.

“Estuvimos brillantes en largos periodos, pero cometimos un error y el árbitro otro, y recibimos dos goles”, explicó.

“Ahora debemos trabajar en Roma (...). Pelearemos con todo lo que tenemos”, avisó el exentrenador del Borussia Dortmund.

“Si dicen que fue fallo mío los dos goles por meter a dos delanteros que lo digan”, exclamó.

Sobre el astro del partido, el egipcio Mohamed Salah, Klopp no escatimó elogios: “Increíble. (...) El primer gol es un disparo formidable. Y después estuvo aún mejor. ¡Qué jugador! Está en una gran forma física... y los otros dos (Mané y Firmino) no están mal tampoco”.

“El que no crea en la remontada, que se quede en casa”, dice Di Francesco

El entrenador de la Roma, Eusebio Di Francesco, confió en que su equipo puede todavía clasificarse para la final de la Liga de Campeones, pese a la derrota 5-2 de este martes en Liverpool, en la ida de las semifinales.

La Roma resucitó alguna esperanza en los últimos minutos, con dos dianas que le permiten soñar con una noche épica. Di Francesco pidió a los ‘tifosi’ de su equipo que si no confían en que sus jugadores son capaces de remontar, no acudan al choque de vuelta.

“Debemos mejorar nuestra mentalidad. Tenemos que estar seguros de nuestras fuerzas y no ha sido así. Esta semifinal no está terminada. Los (hinchas) que no crean en una remontada, que se queden en casa”, afirmó el técnico después del partido.

“Merecimos marcar esos dos goles, esto demuestra nuestro carácter. No me gustó cómo perdimos los duelos en el centro del campo después de los primeros 25 minutos. El fútbol no es sólo cosa de tácticas. Si pierdes los duelos, te hacen goles”, constató.

Di Francesco explicó que le hicieron especialmente daños los dos primeros goles del Liverpool en la segunda mitad, que dejaron el partido muy complicado.

“No me esperaba recibir esos dos goles. Fue duro cambiar la tendencia del partido. Hice entrar un segundo delantero porque necesitábamos vitalidad y marcar”, explicó.