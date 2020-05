$!Sandro Rosell: no me involucraré en ninguna candidatura para presidir el Barça

El expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell descartó este jueves formar parte de una candidatura en las próximas elecciones a la presidencia de la entidad azulgrana, que esta previsto que se celebren durante la segunda mitad de 2021.

"Cuando sepa qué candidatos se presentan, opinaré si creo que vale la pena y, si no, no diré nada, pero no me involucraré en ninguna candidatura", aseguró durante el acto de presentación de su libro 'Un fuerte abrazo' (Editorial Plaza & Jané), en el que narra los 645 días que estuvo en prisión preventiva antes de ser absuelto de los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal.