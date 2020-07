Sergio Ramos: "No hay que relajarse porque no se ha ganado nada"

El central del Real Madrid Sergio Ramos dijo que su equipo no puede "relajarse" tras haber ganado este lunes por 1-2 al Granada CF en el Estadio Nuevo Los Cármenes y estar a dos puntos de conseguir el título de liga porque aún no han "ganado nada".

"Tenemos que mantener las ganas. Estamos un paso más cerca, dependemos de nosotros y vamos a intentar ganar todos los partidos que quedan y celebrar el título porque hemos hecho muchos méritos para ganarlo", dijo Sergio Ramos tras el partido en Movistar LaLiga.

"No hay que relajarse porque no se ha ganado nada", destacó el central, que fue crítico con la segunda parte de los suyos en Granada porque cree que con 0-2 a favor bajaron "la guardia y la intensidad" tras "tener un marcador favorable".

"Hoy no ganas a nadie si no mantienes la concentración los 90 minutos. Se ha conseguido la victoria pero hay cosas en las que no se pueden pecar, nos vamos con sensación de una mala segunda parte porque la primera fue muy buena", reconoció.

Ramos, no obstante, cree que "dice mucho" que el Real Madrid haya sido "el único equipo de los tres primeros" que esta temporada ha ganado en Granada.

"El confinamiento (debido a la pandemia cel coronavirus) vino bien para tomarnos súper en serio la vuelta y ojalá podamos el jueves celebrar el título", aseveró pensando ya en el partido ante el Villarreal.