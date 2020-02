Video | Simeone consideró la victoria ante el Liverpool como una noche que no se olvida

El argentino Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras la victoria contra el Liverpool (1-0), que es 'una noche de las que no se olvidan', dijo que el apoyo de la afición “fue emocionante' y recordó que su equipo empezó ganando el partido “cuando giró la rotonda en el autobús” y vio “un montón de gente ambiciosa, ilusionada y sin miedo”.

“No es la mejor noche porque no te da ningún título, pero es emocionante. Hay noches que no se olvidan y hoy es una de ellas. Viene el mejor equipo del mundo, un montón de partidos ganando y puedes ganarle. No pasaste, pero pudiste ganarle, porque a un partido todos tenemos opciones”, enfatizó en la rueda de prensa.

“Empezamos ganando el partido cuando en la rotonda giramos con el autobús y nos encontramos con un montón de gente entusiasmada, ilusionada, ambiciosa y sin miedo', remarcó el técnico, que destacó el apoyo de la afición durante el duelo: "En los ochos años que estoy, pocas veces estuvo a este nivel porque fue todo el partido. Fue emocionante de verdad. Te dan ganas de jugar, sinceramente”.