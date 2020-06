Zidane: 'No pienso en que el Barcelona vaya a pinchar'

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol de Marco Asensio tras once meses de baja por lesión, la brillantez del doblete de Karim Benzema para derrotar al Valencia y aunque aseguró que verá el duelo del Barcelona ante el Sevilla, dijo que no piensa en que 'vaya a pinchar'.

'Nosotros dependemos de lo que vamos a hacer nosotros. Conocemos la situación y voy a ver el Sevilla-Barcelona pero no pienso en que vaya a pinchar. lo importante es seguir con lo que estamos haciendo. Me acuerdo de la única Liga que he ganado como entrenador y fue en el último partido en Málaga', afirmó augurando un pulso por el título hasta el final de la competición.