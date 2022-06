El mexicano Abraham Ancer deja el PGA Tour por el LIV Golf saudí

El golfista mexicano Abraham Ancer, número 20 del mundo, anunció que renuncia al PGA Tour para unirse al LIV Golf saudí.

"Después de analizar cuidadosamente he tomado la decisión de unirme a LIV Golf. Esta no fue una decisión que se tomó a la ligera", apuntó Ancer en un comunicado publicado en su cuenta de Twitter.

"Me siento muy afortunado y me gustaría agradecer a la PGA Tour por las oportunidades que he tenido en mi carrera hasta este momento. Estoy emocionado de ver lo que el futuro tiene preparado para mi carrera golfística", añadió.

Por su parte, el LIV Golf mostró su alegría por la incorporación del mexicano a su circuito.

"Abraham Ancer es una estrella en ascenso que se ha establecido como uno de los mejores golfistas del mundo en un muy corto periodo de tiempo", indicó en un comunicado el legendario exgolfista Greg Norman, que es consejero delegado del LIV Golf.

Norman también subrayó que la llegada de Ancer permitirá a este tour saudí tener un mayor impacto en México y América Latina.

Ancer debutará en el LIV Golf Invitational Portland, que comenzará el 30 de junio en el Pumpkin Ridge Golf Club de Oregón (EE.UU.).

Frente al anuncio oficial de que Ancer dejará el PGA Tour, los rumores en el mundo del golf continúan sobre posibles nombres que van a incorporarse al LIV Golf.

En este sentido, la cadena ESPN aseguró este martes que el estadounidense Brooks Koepka, ganador de cuatro 'major' y exnúmero uno mundial, también dejará el circuito estadounidense y fichará por el tour saudí, aunque todavía no hay una confirmación oficial al respecto.

Con unos importantes alicientes económicos y premios para sus jugadores, el LIV Golf es una iniciativa respaldada por Arabia Saudí y que aspira a organizar un circuito que rivalice en calidad y prestigio con el tour con base en EE.UU.

Tras semanas de rumores y suspicacias, el PGA Tour dio un paso al frente a mediados de mayo al negar el permiso para que los jugadores de su tour pudieran competir en el LIV Golf Invitational Series, que fue la primera cita de esta competición y que se disputó en Londres del 9 al 11 de junio.

Ello ocasionó el abandono del PGA Tour camino del LIV Golf de jugadores como el español Sergio García, Dustin Johnson, Phil Mickelson, Ian Poulter, Lee Westwood o Louis Oosthuizen, entre otros.

En cambio, jugadores como el español Jon Rahm han reafirmado su compromiso con el PGA Tour y han criticado abiertamente al LIV Golf saudí.

"Sí, los premios (del LIV) son excelentes. ¿Mi estilo de vida cambiaría si tengo 400 millones? No, no cambiaría lo más mínimo. Podría retirarme ahora y tener una vida muy feliz sin volver a jugar al golf. Nunca jugué por razones de dinero, juego por amor a este deporte y quiero competir contra los mejores", dijo Rahm la semana pasada en el Abierto de Estados Unidos. EFE