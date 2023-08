Morikawa rompe récord de Woods tras 36 hoyos en East Lake

Un mal tiro durante la práctica llevó a que Collin Morikawa pasara dos horas buscando enderezar el camino. Y ahora, posee un récord de East Lake que le pertenecía a Tiger Woods.

Morikawa siguió su ronda de 61 golpes con una de 64, seis debajo del par, en el Tour Championship. Tomó así la delantera luego de 36 hoyos en East Lake, y comparte la cima con Viktor Hovland, de cara al fin de semana del cierre de la Copa FedEx.

"A veces, tan sólo estás ahí y no te das cuenta que has pasado tanto tiempo en el campo, pero una vez que encuentras algo, mejora tu esperanza", dijo Morikawa, quien no ha ganado desde el DP World Tour Championship realizado en Dubái a finales de 2021.

"Lo he hecho durante los últimos años, esperando encontrar algo que encaje. Ahora voy a seguir así".

Los marcadores pueden parecer inflados en el Tour Championship porque los golfistas comienzan en distintos puntos debajo del par, dependiendo de su posición en la Copa FedEx. Pero no hay engaño en las tarjetas de Morikawa, quien tiró 125 sin bogey a lo largo de dos días, bajo un calor extremo.

Woods acumuló 127 en los primeros 36 hoyos durante el Tour Championship de 2007, cuando todos comenzaban iguales.

Era 24to en la Copa FedEx y comenzó en uno debajo del par. Hovland, quien ha lucido más candente que el clima en Atlanta desde la ronda final del BMW Championship disputado la semana anterior, era el segundo preclasificado y comenzó el certamen en ocho bajo par.

Están ahora en 16 bajo par, a dos golpes del primer preclasificado Scottie Scheffler.