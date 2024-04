Todo lo que debes saber sobre golf para el PGA de Corales

Se juega desde donde esté la pelota : como se ha mencionado anteriormente, es la norma más importante. Aunque haya terminado en la calle, en el bunker (espacios de arena en los campos) o detrás de un árbol, se debe golpear desde ahí. No está permitido que los jugadores recojan la bola y la muevan a zonas más favorables para su golpeo. Salvo casos muy excepcionales, la norma debe cumplirse al pie de la letra.

Bolas perdidas y fuera del campo: en el caso de que tu golpe haya acabado fuera de los límites establecidos, o se llegue a perder, recibirás una penalización en la puntuación y deberás volver a jugar desde donde lo hiciste originalmente. Para entender los límites del campo, hay que tener en cuenta que suelen marcarse no solo con estacas blancas, aceras o vallas, sino que la propia vegetación del campo lo señalizan.

Ritmo de Juego: el golf es un deporte que puede tener un ritmo muy lento, sobre todo cuando se juega en grupos grandes. Lo normal es que haya de 2 a 4 personas jugando al mismo tiempo en cada hoyo . Por ello, para mantener un ritmo dinámico, se recomienda siempre ir a la par que el grupo que está un hoyo por delante y así no retrasar el juego.

Normas dentro del "green": el green es la zona más delicada del campo, donde la bola se juega a ras de suelo y con palo muy especial llamado "putter". Ahí es donde se encuentra el hoyo, señalizado con una bandera. Por ello, hay unas normas especiales para esta zona: lo primero de todo es que no se debe meter la bolsa ni el carrito para no ocasionar desperfectos; no hay que atravesar la línea de putt (recorrido entre la pelota y el hoyo) de otros jugadores; en el caso de que te todas las bolas estén dentro, se deberá quitar la bandera; el hoyo habrá terminado cuando todas las bolas hayan entrado, y ahí es cuando se vuelve a colocar la bandera, abandonar el green y anotar la puntuación.