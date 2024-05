Ahora en LIV, Rahm desea suerte a la Gira de la PGA

La mudanza de Jon Rham a LIV Golf el año pasado se ha retratado como un punto de inflexión en la narrativa "nosotros contra ellos" que ha envuelto a este deporte durante los últimos 24 meses.

Rahm insiste en que nunca se ha dejado llevar completamente por eso.

"Ustedes siguen diciendo ´el otro lado´", dijo Rahm el martes mientras se preparaba con miras al Campeonato de la PGA en Valhalla. "Pero sigo siendo miembro del Tour de la PGA, ya sea suspendido o no. Todavía quiero apoyar a la Gira de la PGA, y pienso que esa es una importante distinción que hacer".

El español sorprendió al golf en diciembre, cuando se marchó a LIV – una decisión que trajo consigo ser suspendido de la PGA.

No sólo fue un golpe a la calidad de la gira – Rahm es dos veces ganador de un major y ha sido número uno en la clasificación. También fue interpretado como un golpe bajo para algunos que consideraron a Rahm uno de los principales golfistas fieles a la PGA cuando estalló el cisma.

Rahm reafirmó que fue la decisión que él quiso tomar y que a veces las personas cambian. Su cambio se dio casi seis meses luego que la PGA y los propietarios de LIV anunciaron que estaban en negociaciones para reunificar el golf.

Algunos vieron la partida de Rahm hacia LIV como una clara señal de un mayor apoyo para la liga respaldada por Arabia Saudí en las negociaciones. Ahora que esas negociaciones se han prolongado por casi un año, algunos jugadores clave – el más notable, Rory McIlroy – han moderado la narrativa de "nosotros contra ellos".

Rahm dejó en claro que no creyó en eso desde el principio.

"No me siento como si estuviera del otro lado. Simplemente no estoy jugando ahí", dijo.

Rahm es uno de los 16 jugadores de la LIV que estarán en el campo esta semana en el Campeonato de la PGA – el segundo de los cuatro Majors del año, el cual enmarca la única vez en que los mejores jugadores convergen en el mismo torneo.

Los titulares de la prensa este mes han incluido noticias frecuentes de que McIlroy se incorporó al equipo de negociación de la Gira de la PGA, junto con la renuncia de un agente clave de poder del equipo, Jimmy Dunne. Todo esto habla del asunto global – mientras se aproximan al segundo año en la mesa de negociaciones, ningún acuerdo ha sido concretado.

Nada de esto alegra a Rahm, incluso si personalmente no tiene razón por la cual preocuparse. Informes señalan que había devengado unos 500 millones de dólares por llevar su talento a LIV.

Sin embargo, manifestó que le gustaría que las negociaciones continuaran adelante.