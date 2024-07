Comité Puertoplateños en USA inicia eventos deportivos con miras a su encuentro XVIII

New York, Estados Unidos: Con la puerta en marcha de la segunda Copa de Golf, el comité provincial de puertoplateños en la ciudad de New York dio inicio la mañana de este jueves 25 de julio las actividades deportivas correspondientes al décimo octavo encuentro de Puertoplateños en USA y Canadá que preside el ingeniero Jesus Burgos.

Las instalaciones del Pelham By And Split Golf Courses de New York sirvieron como escenario para recibir a unos 84 golfistas que competirán durante todo el día en busca de ganar la segunda copa de golf de Puertoplateños radicados en USA y Canadá.

De igual forma José González " El Pesao " informo que las actividades deportivas camino al XVIII encuentro de Puertoplateños continuará este próximo 31 de Julio cuando por primera vez se realice un partido de baloncesto master entre un equipo de ex jugadores radicados en USA y un equipo de conformados por ex-jugadores y comunicadores radicados en PP.

El evento el cual será el primero tendrá una dedicatoria a destacado Cronistas Deportivos Yury de Los Santos.

Santos unas de las personas más influyente tanto del baloncesto de los 90s como de la Crónica Deportiva Moderna de la provincia de Puerto Plata.

De igual forma para el Sábado 03 de Agosto se tiene planificado el final de los eventos deportivos con el montaje de la " Copa de Softball Provincial Puerto Plata " con la participación de 12 equipos representantes de los municipios de San Felipe de Puerto Plata.

Pie de foto: José González " Encargado de Deportes, Jesús Burgos presidente del comité de Puertoplateños radicados en usa y Canadá acompañado de Aníbal Lantigua coordinador del evento.